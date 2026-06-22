رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به تابعیت افراد، خدمات سلامت را در اختیار همه ساکنان کشور قرار می‌دهد و این رویکرد علاوه بر جنبه‌های انسانی، از منظر بهداشت عمومی نیز ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ بابک فرخی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در اجلاس کشوری مدیران مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه‌های علوم پزشکی که به صورت وبیناری برگزار شد، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به تابعیت افراد، خدمات سلامت را در اختیار همه ساکنان کشور قرار می‌دهد و این رویکرد علاوه بر جنبه‌های انسانی، از منظر بهداشت عمومی نیز ضروری است.

وی با بیان اینکه بیماری‌های واگیر محدود به مرز‌های جغرافیایی نیستند، افزود: اگر جمعیتی از خدمات بهداشتی و مراقبتی محروم شوند، پیامد‌های آن متوجه کل جامعه خواهد شد. به همین دلیل در شبکه بهداشت کشور خدمات مورد نیاز اتباع نیز همانند شهروندان ایرانی ارائه می‌شود.

فرخی تصریح کرد: در روستاها، شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت و مناطق عشایری، خدمات بهداشتی برای اتباع خارجی نیز مشابه سایر شهروندان ارائه می‌شود و این رویکرد بخشی از سیاست‌های نظام سلامت در راستای حفظ سلامت عمومی است.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در ادامه با اشاره به اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع گفت: این برنامه یکی از مهم‌ترین فرصت‌های پیش روی نظام سلامت کشور است و باید از ظرفیت آن برای تقویت نظام مراقبت بیماری‌ها استفاده شود.

وی افزود: با توجه به تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای پزشکی خانواده، لازم است همه بخش‌های نظام سلامت جایگاه خود را در این ساختار جدید تعریف کنند تا بتوانند نقش مؤثری در ارتقای سلامت جامعه ایفا کنند.

فرخی با تاکید بر ضرورت پرهیز از موازی‌کاری در نظام سلامت گفت: برنامه‌های مختلف بهداشتی باید در ساختار شبکه بهداشت ادغام شوند تا ضمن افزایش بهره‌وری، از هدررفت منابع جلوگیری شود.

وی افزود: هر برنامه‌ای که در نظام شبکه ادغام شود، از پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود و تامین منابع انسانی، تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز آن نیز با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

وی افزود: اگر حوزه بیماری‌های واگیر نتواند جایگاه خود را در این ساختار جدید پیدا کند، فرصت مهمی برای توسعه و ارتقای خدمات سلامت از دست خواهد رفت.

پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستور کار برنامه پزشکی خانواده

دکتر فرخی با اشاره به مدل جدید پرداخت در برنامه پزشکی خانواده گفت: بخشی از پرداخت‌ها بر اساس عملکرد و کیفیت خدمات انجام خواهد شد و شاخص‌هایی مانند مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن، ارجاع مناسب بیماران، کیفیت ارائه خدمات و میزان تحقق اهداف برنامه در این ارزیابی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: اتصال نظام پرداخت به عملکرد می‌تواند موجب ارتقای کیفیت خدمات و افزایش پاسخگویی در نظام سلامت شود.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت با اشاره به تجربه همه‌گیری کووید-۱۹ گفت: حفظ دستاورد‌های حوزه بیماری‌های واگیر نیازمند تلاش بیشتری نسبت به گذشته است و شبکه بهداشت باید با تقویت زیرساخت‌ها و توانمندسازی نیروها، نقش محوری خود را در تأمین امنیت سلامت کشور ایفا کند.

وی بر همکاری نزدیک میان مرکز مدیریت شبکه و مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر تاکید کرد و گفت: هدف مشترک ما ارتقای نظام مراقبت، تقویت شبکه بهداشت و بهره‌گیری از ظرفیت برنامه پزشکی خانواده برای بهبود شاخص‌های سلامت در کشور است.

نظام مراقبت بیماری‌ها باید در پزشکی خانواده نقش‌آفرینی کند

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: نظام مراقبت بیماری‌ها باید نقش خود را در چارچوب برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع به‌درستی تعریف کند، زیرا این برنامه می‌تواند زمینه ارتقای خدمات پیشگیری، شناسایی زودهنگام بیماری‌ها و مراقبت مستمر از بیماران را فراهم کند.