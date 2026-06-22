معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد: همه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ تیرماه سال ۱۴۰۵ دریافت کرده‌اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت کنند.

به گزاش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مسعود آرامش گفت: همه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ تیرماه سال ۱۴۰۵ دریافت کرده‌اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت کنند.

وی افزود:این افراد می‌بایست از تاریخ یکم تا هفتم تیرماه با در دست داشتن برگه اعزام به خدمت، معرفی نامه مرکز آموزش، برگ واکسن مننژیت و دوگانه و به صورت انفرادی به محل و مرکز آموزش که برای آنها تعیین شده مراجعه کنند.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزدگفت: مشمولان می‌بایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را به همراه خود داشته باشند و از همراه داشتن هر گونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

معاون هماهنگ کننده انتظامی استان یزد تصریح کرد: عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده غیبت محسوب شده و برابر ماده ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

سرهنگ مسعود آرامش گفت: متقاضیان در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق کانال «خبر سربازی» در پیام رسان‌های داخلی (سروش، روبیکا و ایتا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوط مطلع شوند.