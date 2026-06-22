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حمایت مردم از اقدام نیرو‌های مسلح علیه رژیم صهیونیستی در تجمعات شبانه

صد و سیزدهمین شب تجمعات مردمی آکنده از عطر و بوی اتحاد و همدلی بود، مردم ایران در محکومیت تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطقی از لبنان که نقض تفاهم نامه ایران و آمریکا را به دنبال داشته خواستار اقدام موثر نیرو‌های مسلح کشورمان شدند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۱- ۱۸:۰۲
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برچسب ها: اتحاد مردم ایران ، حضور حماسی مردم ، تجمع مردمی
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