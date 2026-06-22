صد و سیزدهمین شب تجمعات مردمی آکنده از عطر و بوی اتحاد و همدلی بود، مردم ایران در محکومیت تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی به مناطقی از لبنان که نقض تفاهم نامه ایران و آمریکا را به دنبال داشته خواستار اقدام موثر نیرو‌های مسلح کشورمان شدند.