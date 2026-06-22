مستند «ترمه» با محوریت بررسی آثار هنری عاشورایی، هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود و به واکاوی ابعاد هنری و معنایی آثار ماندگار ایران می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سلمان فرخنده، کارگردان این برنامه با حضور در استودیو شبکه خبر ، مجموعه «ترمه» را حاصل یک کشف و شهود شخصی دانست.

او با اشاره به تأثیر تعزیه، پرده‌خوانی و نقالی بر علاقه‌اش به نمایش و بازیگری، روایت شخصی خود را از آثار تأثیرگذار به تصویر می‌کشد.

فرخنده درباره نام‌گذاری این برنامه بیان کرد: «ترمه» نمادی اصیل از هنر ایران است که در لباس پهلوانان و علم‌های عاشورایی دیده می‌شود.

وی معتقد است که این نماد، پیوند عمیق فرهنگ و هنر ایران با مفاهیم عاشورایی را نشان می‌دهد.

کارگردان «ترمه» این برنامه را تجربه‌ای جمعی توصیف کرد و تأکید داشت که مخاطبان با تماشای آثار هنریِ منتخب، به سفری مشترک می‌روند.

به گفته او، هر ایرانی با تماشای آثاری نظیر «روز واقعه» یا تابلوی «عصر عاشورا»، پیوند روحی عمیقی را تجربه می‌کند.

فرخنده در خصوص نحوه تحلیل آثار شاخص تصریح کرد: به دلیل عدم دسترسی به بازیگران فقید فیلم «روز واقعه» همچون جمشید مشایخی و عزت الله انتظامی و...، از دیدگاه منتقدان بهره برده است.

وی همچنین در بررسی تابلوی «عصر عاشورا» اثر استاد فرشچیان، افزود: این اثر، تنها تابلوی امضاشده توسط استاد در دوران حیات ایشان است.

فرخنده در پایان تأکید کرد که در این مستند، ضمن حفظ فضای کلاسیک، رویکردی قصه‌گو برای مخاطبان ایجاد کرده است تا روایت‌های غیرخطی موجب سردرگمی بینندگان نشود.