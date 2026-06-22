به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اتاق اصناف شهرستان فسا گفت: به مناسبت یکم تیر روز ملی اصناف با حضور مسئولان این شهرستان، از اصناف و بازاریان قدردانی شد.

راستی افزود: اصناف این شهرستان در جنگ ۱۲ روزه و دفاع مقدس سوم همانند دوران دفاع مقدس هشت ساله خوش درخشیدند و ضمن حضور در عرصه‌های مختلف، دین خود را به کشور ادا کردند.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط جنگی گروه‌های بازرسی این مجموعه در راستای نظارت بر بازار و جلوگیری از گران فروشی هزار و ۱۲۵ واحد صنفی را مورد بازرسی قرار دادند که پرونده ۶۲ واحد متخلف به تعزیزات ارجاع داده شد.

رئیس اتاق اصناف شهرستان فسا با درخواست از مردم گفت: در صورت مشاهده هر گونه گران فروشی و یا تخلف صنفی با شماره ۵۳۳۱۴۱۴۱ مدیریت بازرسی اتاق اصناف و یا با شماره ۱۲۴ اداره صمت تماس بگیرند.

شهرستان فسا در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.