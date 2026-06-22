به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در استان در نشست با مدیران با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر گفت: اگر این فریضه الهی بین مردم و مسئولان جدی گرفته شود، بسیاری از آسیب‌های اخلاقی، اداری و اجتماعی کنترل می‌شود.

آیت الله عبادی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی بر پایه مبارزه با ظلم، کفر و فساد شکل گرفته و بزرگ‌ترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر در عرصه جهانی است.