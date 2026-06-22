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مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: با بهرهگیری از ظرفیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع و مشارکت بخش خصوصی، زیرساختها و برنامههای معرفی گردشگری سمیرم تقویت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیرکرمزاده در نشست مشترک با نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی گفت: سمیرم از ظرفیتهای ارزشمند طبیعی، کشاورزی و فرهنگی برخوردار است و با برنامهریزی هدفمند میتواند به یکی از قطبهای مهم گردشگری استان اصفهان تبدیل شود.
مدیرکل میراثفرهنگی اصفهان با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیتهای ملی برای توسعه گردشگری شهرستان افزود : بهرهگیری از ظرفیت نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، بهویژه در حوزههای برنامهریزی و ارتباط با بخشهای اقتصادی و صنعتی کشور، میتواند مسیر جذب اعتبارات و حمایت از پروژههای گردشگری و میراثفرهنگی را هموار کند.
وی با بیان اینکه مسئولیتهای اجتماعی صنایع یکی از مهمترین منابع برای توسعه زیرساختهای گردشگری است، گفت : با استفاده از ظرفیت قانونی مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و صنایع، بهویژه صنایع بزرگ، میتوان منابع قابل توجهی برای مرمت بناهای تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری و اجرای برنامههای فرهنگی و گردشگری در شهرستانها جذب کرد.
کرمزاده افزود: در چارچوب قوانین موجود، بخشی از هزینههای شرکتها در حوزه تولید محتوا، معرفی ظرفیتهای گردشگری و توسعه زیرساختهای مرتبط با گردشگری میتواند به عنوان مالیات پرداختشده آنها محسوب شود و این موضوع فرصت مهمی برای توسعه گردشگری مناطق مختلف از جمله سمیرم ایجاد میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی اصفهان با تأکید بر ضرورت تقویت بازاریابی و معرفی ظرفیتهای گردشگری سمیرم گفت : یکی از مهمترین نیازهای این شهرستان معرفی گسترده جاذبهها و ظرفیتهای گردشگری آن است و در این راستا باید از ظرفیت تورگردانان، آژانسهای مسافرتی، راهنمایان گردشگری و تولیدکنندگان محتوا استفاده شود.
وی افزود : برگزاری تورهای آشناسازی برای تورگردانان، دعوت از فعالان رسانهای و تولیدکنندگان محتوای گردشگری و برنامهریزی برای حضور در نمایشگاهها و رویدادهای گردشگری، میتواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای گردشگری سمیرم و جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفا کند.
کرمزاده با اشاره به اهمیت رویدادهای گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق گفت : برگزاری جشنوارههای بومی و کشاورزی از جمله جشنواره سیب و سایر محصولات باغی سمیرم میتواند علاوه بر معرفی ظرفیتهای کشاورزی شهرستان، به افزایش سفر گردشگران و رونق اقتصاد محلی کمک کند.
مدیرکل میراثفرهنگی اصفهان همچنین بر ضرورت ثبت و معرفی میراث ناملموس منطقه تأکید کرد و افزود: با برنامهریزی مناسب و دعوت از اعضای شورای ملی ثبت میراث ناملموس میتوان بخش قابل توجهی از آیینها، سنتها و ظرفیتهای فرهنگی سمیرم را ثبت و در سطح ملی معرفی کرد.
وی با اشاره به برنامههای این ادارهکل برای حمایت از سرمایهگذاران حوزه گردشگری افزود : تسهیل صدور مجوزها، ارائه تسهیلات حمایتی و فراهم کردن زمینههای لازم برای سرمایهگذاری از جمله رویکردهای اصلی ادارهکل میراثفرهنگی استان اصفهان در توسعه گردشگری شهرستانهاست.
کرمزاده گفت : در حوزه تأسیسات گردشگری و اقامتگاههای بومگردی نیز امکان افزایش سقف تسهیلات حمایتی وجود دارد و تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای قانونی، حمایت بیشتری از فعالان این حوزه در شهرستان سمیرم صورت گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان همچنین بر تعیین تکلیف و فعالسازی مناطق نمونه گردشگری شهرستان تأکید کرد و افزود : با تعیین حدود و ساماندهی این مناطق، زمینه برای جذب سرمایهگذاران و توسعه طرحهای گردشگری در سمیرم بیش از پیش فراهم خواهد شد.
وی با تأکید بر همافزایی دستگاههای اجرایی شهرستان گفت : با همکاری مدیران شهرستان، حمایت نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و استفاده از ظرفیتهای قانونی و اقتصادی موجود، میتوان مسیر توسعه گردشگری سمیرم را شتاب بخشید و این شهرستان را به یکی از مقاصد مهم گردشگری استان تبدیل کرد.