تساوی بدون گل ایران مقابل بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶، فراتر از یک نتیجه، تبدیل به روایتی از مقاومت شد؛ روایتی که در آن دروازه تیم ملی به تنگه هرمز تشبیه شد و علیرضا بیرانوند با سیوهای خارق‌العاده‌اش، اسطوره‌ای تازه در فوتبال جهان خلق کرد.

شب گذشته ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس میزبان یکی از حساسترین دیدار‌های جام جهانی ۲۰۲۶ بود؛ جایی که تیم ملی ایران به مصاف بلژیک قدرتمند رفت. این بازی نه تنها از نظر فنی، بلکه از حیث حماسه‌آفرینی و نمایش غیرت ایرانی، به یکی از به‌یادماندنی‌ترین لحظات این دوره از رقابت‌ها تبدیل شد.

نیمه نخست این دیدار با صحنه‌ای بحث‌برانگیز همراه بود؛ جایی که مهدی طارمی گلزنی کرد، اما پس از بررسی VAR، این گل آفساید اعلام شد. با این حال، شاگردان امیر قلعه‌نویی نشان دادند که روحیه خود را نباخته‌اند و با سازمان‌دهی دفاعی مثال‌زدنی، دروازه خود را بسته نگه داشتند. در ادامه، بار‌ها دروازه تیم ملی مورد تهاجم تیم مقابل قرار گرفت، اما با سیو‌ها و سوپرسیو‌های حرفه‌ای علیرضا بیرانوند، دروازه ایران باز نشد.

بیرانوند؛ دیوار تسخیرناپذیر

ستاره بی‌چون‌وچرای این میدان، علیرضا بیرانوند بود. دروازه‌بان ایرانی با مهار‌های متعدد و سوپرسیو‌های حرفه‌ای، بار‌ها دروازه تیمش را نجات داد. به‌طوری که مهاجمان بلژیک در کمال ناباوری، هر بار با واکنش‌های خارق‌العاده این دروازه‌بان مواجه می‌شدند. دفاع جانانه بازیکنان تیم ملی از دروازه این تیم در مقابل تیم قوی بلژیک که در رده‌های نسبتاً بالای فوتبال جهان قرار دارد، برای بسیاری از کاربران و اهالی ورزش در جهان توجه‌برانگیز شد.

خوزه مورینیو، سرمربی پرآوازه رئال مادرید، در اظهارنظری جالب گفت: «اگر بیرانوند در اروپا نیست، استعدادیاب‌ها آدرسش را گم کرده‌اند.» او افزود: «در مقطعی تحلیل بازی بلژیک را متوقف کردم و شروع به تجزیه و تحلیل دروازه‌بان ایران کردم، چون واضح بود که او مهم‌ترین بازیکن زمین است. بلژیک همه چیز را درست انجام داد. آنها فرصت‌های خیلی خوبی داشتند، از آن نوع موقعیت‌هایی که همه در ورزشگاه قبل از رسیدن توپ به دروازه از جایشان بلند و هیجانی می‌شوند، اما بیرانوند توپ اول را مهار کرد. حمله بعدی و همان داستان؛ یک مهار دیگر. یک حمله دیگر، یک مهار دیگر. سپس از کسی پرسیدم که بیرانوند در کدام تیم باشگاهی بازی می‌کند. انتظار یک باشگاه محبوب را داشتم. آنها گفتند تراکتور. طوری سر تکان دادم که انگار دقیقاً می‌دانستم در مورد چه چیزی صحبت می‌کنند، اما این را نمی‌دانستم! اگر یک دروازه‌بان بتواند آن واکنش و مهار توپ‌ها را مقابل بلژیک انجام دهد، یا باید برای یکی از بزرگ‌ترین باشگاه‌های اروپایی بازی کند یا اینکه استعدادیاب‌های فوتبال آدرس او را فراموش کرده‌اند. بعد از بازی امشب، اما فکر نمی‌کنم آنها دیگر آن را فراموش کنند.»

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا نیز با انتشار تصویری از بیرانوند در اینستاگرام نوشت: «بار دیگر شاهد نمایشی الهام‌بخش از مقاومت و اشتیاق تیم ملی ایران بودیم؛ تیمی که همانند حریف خود بلژیک همچنان در این جام جهانی بدون شکست باقی مانده است.»

دیون دابلین، مهاجم سابق تیم ملی انگلیس و استون ویلا، عملکرد ایران را تحسین‌برانگیز خواند و تأکید کرد: «ایران به عنوان یک تیم، متحد و فشرده ماند. آنها مستحق این امتیاز بودند.»

تشبیه دروازه ایران به تنگه هرمز؛ روایت کاربران از بازی

در فضای مجازی، کاربران ایرانی با انتشار تصاویر و ویدیوهایی، قدردان غیرتمندی بازیکنان بودند. بسیاری دست شهدا را در این دفاع تأثیرگذار دانستند و برخی دروازه زمین فوتبال را به تنگه هرمز نسبت دادند. صفحهٔ ترول فوتبال با انتشار تصویری نوشت: «این تنگه هم بسته است.»

یک کاربر زامبیایی با انتشار تصویری از حرکت دیدنی بیرانوند و تشبیه دروازه ایران به تنگه هرمز نوشت: «مهاجمان بلژیک احتمالاً هنوز هم وقتی چشمانشان را می‌بندند، بیرانوند را می‌بینند.»

جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای آمریکایی که این روز‌ها دائم مقابل محل اقامت بچه‌های تیم ملی در تیخوانای مکزیک بود و به آنها روحیه می‌داد و گزارش ضبط می‌کرد، گفت: «بیرانوند به‌تنهایی می‌تواند تنگه هرمز را ببندد! عملکرد فوق‌العاده از ایران!»

صفحه آمریکایی ESPN FC، یکی از پرمخاطب‌ترین کانال‌های فوتبالی جهان، به مهار دیدنی بیرانوند واکنش نشان داد: «چه مهار باورنکردنی و دیوانه‌واری از سوی دروازه‌بان ایران، علیرضا بیرانوند، آن هم در حالی که روی زمین افتاده بود!»

رسانه تاچ‌لاین انگلیس نیز نوشت: «بیرانوند مقابل بلژیک بهترین بازی دوران حرفه‌ای خود را انجام می‌دهد.» سوپراسپرت، صفحه فوتبالی معروف، با انتشار ویدئوی سیو بیرانوند پرسید: «علیرضا بیرانوند - تو همین الان چه کار کردی؟»

واکنش مقامات و شخصیت‌های سیاسی

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به این بازی با انتشار تصویری نوشت: «ما این‌گونه از سرزمین‌مان محافظت می‌کنیم.»

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نیز بامداد دوشنبه یکم تیر ۱۴۰۵ در شبکه ایکس با انتشار تصویری گرافیکی از مهار توپ توسط علیرضا بیرانوند در حالی‌که دختران شهید مدرسه میناب او را کمک می‌کنند، نوشت: «از زمین فوتبال تا میز مذاکره و تا میدان جنگ، هر قدمی که ما به ایرانیان برمی‌داریم بخشی از یک مبارزه بزرگ‌تر است: دفاع از عزت و افتخار مردم عزیزمان.»

سفارت ایران در هند نیز با تمجید از عملکرد تیم ملی به ویژه علیرضا بیرانوند در بازی با بلژیک، این نتیجه را مرهون عملکرد فوق‌العاده او دانست و نوشت: «ایران در رقابت مهم جام جهانی ۲۰۲۶ امشب مقابل بلژیک به تساوی رسید؛ این نتیجه به لطف عملکرد فوق‌العاده دروازه‌بان علیرضا بیرانوند به دست آمد. مهار‌های درخشان بیرانوند باعث شد ایران یک امتیاز ارزشمند کسب کند و روند بدون شکست خود را در این تورنمنت حفظ کند.»

با این تساوی، بیرانوند به عنوان سومین دروازه‌بان با بیشترین سیو در جام جهانی شناخته شد و تیم ملی ایران نیز روند بدون شکست خود را در این تورنمنت حفظ کرد.

تساوی ۰-۰ مقابل بلژیک، فراتر از یک نتیجه فوتبالی، به نمادی از عزت، غیرت و مقاومت ایرانی تبدیل شد. نمایش خیره‌کننده بیرانوند و دفاع جانانه سایر بازیکنان، بار دیگر ثابت کرد که فوتبال ایران در بالاترین سطح جهانی حرفی برای گفتن دارد. واکنش‌های گسترده جهانی از مورینیو تا اینفانتینو و رسانه‌های معتبر، نشان‌دهنده تأثیری بود که این تیم بر فوتبال جهان گذاشت؛ تأثیری که با تشبیه دروازه ایران به تنگه هرمز و دست‌افشانی بر روحیه شهادت‌طلبی، ابعادی فراتر از مستطیل سبز پیدا کرد.