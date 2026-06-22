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مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران گفت: تمامی ظرفیتهای آموزش فنی و حرفهای استان تهران برای توسعه مهارتآموزی، ارتقای توانمندی دانشآموزان و حمایت از برنامههای مشترک با آموزش و پرورش به کار گرفته خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر محسنی در نشست طرح «همنوا»، با تأکید بر ضرورت تقویت همکاریهای بینبخشی در حوزه تعلیم و تربیت، گفت: تمامی ظرفیتهای آموزش فنی و حرفهای استان تهران برای توسعه مهارتآموزی، ارتقای توانمندی دانشآموزان و حمایت از برنامههای مشترک با آموزش و پرورش به کار گرفته خواهد شد.
محسنی افزود: رشد و شکوفایی استعدادها و ارتقای فرصتهای یادگیری، از اولویتهای اصلی دستگاههای مسئول به شمار میرود و همافزایی میان مجموعههای مختلف، مسیر دستیابی به اهداف آموزشی و تربیتی را هموارتر میکند.
وی با تأکید بر بهرهگیری از تجربیات ارزشمند گذشته برای ارتقای کیفیت برنامهها، افزود: تعامل سازنده، گفتوگوی مستمر و پیگیری منسجم، پشتوانه اجرای اثربخش برنامههای آموزشی و تربیتی و بسترساز ارتقای کیفیت خدمترسانی در حوزه تعلیم و تربیت است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران با اشاره به ظرفیتهای گسترده این مجموعه در ارائه آموزشهای مهارتی، خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ مهارتآموزی، پیوند آموزش با نیازهای جامعه و بهرهگیری از توان تخصصی بخشهای صنعتی و حرفهای، از مهمترین رویکردهایی است که زمینه اشتغالپذیری، خلاقیت و توانمندسازی نسل آینده را بیش از پیش تقویت میکند.
محسنی گفت: هم افزایی ظرفیتهای آموزشی و مهارتی، زمینه ارتقای بهرهوری، تسریع در اجرای برنامهها و ارائه خدمات مؤثرتر به جامعه هدف را فراهم میسازد و آموزش فنی و حرفهای استان تهران آمادگی کامل خود را برای پشتیبانی از برنامههای مشترک با آموزشوپرورش به کار خواهد گرفت.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان تهران در پایان ضمن قدردانی از برگزاری این نشست، با اشاره به استمرار همکاریهای مشترک، گفت: تقویت پیوند میان حوزههای آموزشی و مهارتی، پشتوانه تربیت سرمایه انسانی توانمند و بسترساز نقشآفرینی مؤثر نسل آینده در مسیر پیشرفت و توسعه کشور خواهد بود.