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رئیس کل دادگستری گیلان گفت: با اجرای طرح نماد با مشارکت آموزش و پرورش و دستگاههای متولی، دانشآموزان میتوانند در محیطی سالم و حمایتی، مهارتهای لازم برای زندگی را کسب کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس کل دادگستری گیلان در نشست شورای سیاست گذاری طرح نماد که با حضور معاونان قضایی و مسئولان آموزش و پرورش استان و دیگر مدیران مربوط برگزار شد، گفت: طرح سراسری نماد به عنوان برنامهای جامع و نظاممند با هدف شناسایی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و روانی در بین دانشآموزان گیلانی، برای ارتقای سلامت روانی و اجتماعی دانشآموزان و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد و تعالی آنها، با مشارکت آموزش و پرورش و دستگاههای متولی در استان اجرا میشود تا دانشآموزان بتوانند در محیطی سالم و حمایتی، مهارتهای لازم را برای زندگی کسب کنند.
مجید الهیان با بیان اینکه دستگاه قضایی به عنوان، مشاور، حامی و پشتیبان طرح نماد، به صورت مستقیم در اجرای طرح ورود نمیکند، افزود: اجرای صحیح و کامل طرح نماد در آینده موجب کاهش آسیبهای اجتماعی و کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی استان خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان نیز در این نشست، طرح نماد را طرحی مهم و با ارزش دانست و گفت: تمامی دستگاهها و ادارات باید برای اجرای صحیح این طرح اولویت دار با آموزش و پرورش همکاری کنند.
حجت الاسلام و المسلمین رضازاده افزود: غربالگری، آموزش، توانمندسازی و حمایتهای روانی - اجتماعی با هدف مراقبت دانش آموزان در برابر رفتارهای پر خطر و آسیبهای اجتماعی از برنامههای طرح نماد است.
وی با بیان اینکه هدف از طرح نماد ایجاد یک شبکه منسجم برای حفاظت از دانشآموزان است گفت: در این طرح، راهنمایی، مشاوره، مددکاری، مداخلات روانشناختی و حتی در صورت نیاز کمکهای معیشتی، به صورت زنجیرهای و هماهنگ ارائه میشود و دادگستری استان به عنوان نهاد ناظر و راهبر، بر حسن اجرای این چرخه حمایتی نظارت کامل خواهد داشت.