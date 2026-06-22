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طی سال جاری، با تخصیص اعتبارات ویژه، طرحهای سنگفرش و آسفالت معابر در ۶۰ روستای بخش خلیفان اجرا میشود که هدف اصلی آن تسهیل تردد و بهبود سیمای روستایی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان روستایی، اجرای طرحهای عمرانی متنوع در ۶۰ روستای بخش خلیفان آغاز شده است که هدف از آنها ارتقای رفاه اجتماعی و زیباسازی محیط است.
در همین راستا، گزارشهای میدانی از پیشرفت طرحها حاکی از آن است که طرح سنگفرش معابر در روستای «خالدلیل» با هدف تسهیل تردد در کوچهها و اصلیترین مسیرهای روستایی در حال اجراست. این اقدام با هدف تغییر سیمای بصری روستا و ایجاد دسترسی آسانتر برای ساکنان صورت میگیرد.
علاوه بر سنگفرش، طرحهای آسفالت نیز در دستور کار قرار دارد. طبق برنامهریزیهای انجام شده، قرار است تا پایان سال جاری میلادی، معابر و کوچههای چهار روستای «گراوی»، «کانی میران»، «میردی» و «قویطل» با تخصیص اعتبارات ویژه، آسفالت و بازسازی شوند تا علاوه بر کاهش هزینههای نگهداری، رفاه عمومی در این مناطق نیز ارتقا یابد.