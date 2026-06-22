استاندار اردبیل، در دیدار با محمدرضا ظفرندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن مطرح کردن مطالبات حیاتی استان، خواستار تخصیص اعتبارات برای احداث بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی جایگزین بیمارستان فاطمی، نوسازی ناوگان آمبولانس و صدور مجوز تأسیس انستیتو سرطان شمال‌غرب کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در این نشست که با هدف بررسی وضعیت سلامت و توسعه زیرساخت‌های درمانی استان برگزار شد، استاندار اردبیل بر ضرورت ارتقای سطح خدمات پزشکی و رفع کمبودهای تجهیزاتی در مراکز درمانی استان تأکید کرد.

امامی‌ یگانه با اشاره به نیاز مبرم نظام سلامت استان، خواستار تسریع در روند تأمین منابع مالی و اجرای پروژه بیمارستان ۵۰۰ تختخوابی جایگزین بیمارستان فاطمی اردبیل شد و این پروژه را از اولویت‌های اساسی استان برشمرد.

وی همچنین بر لزوم نوسازی تجهیزات مستهلک و تأمین تجهیزات تخصصی برای بخش‌های جدید درمانی با حمایت وزارت بهداشت تأکید کرد.

استاندار اردبیل در ادامه به موضوع نوسازی ناوگان آمبولانس استان اشاره کرد و خواستار مساعدت وزارت بهداشت جهت جایگزینی خودروهای فرسوده با آمبولانس‌های جدید شد تا خدمات اورژانس و امدادرسانی با سرعت و کیفیت بیشتری به شهروندان ارائه گردد.

امامی‌ یگانه با اشاره به کمبود پزشکان متخصص و فوق‌تخصص در برخی شهرستان‌های استان، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین و توزیع عادلانه نیروی متخصص در مراکز درمانی استان شد.

وی همچنین نسبت به ضرورت تسریع در پرداخت مطالبات معوقه مراکز درمانی از سوی بیمه‌ها و تأثیر آن بر روند ارائه خدمات تأکید کرد.

استاندار اردبیل با اشاره به ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی استان، ایجاد این مرکز تخصصی را گامی مؤثر در ارتقای خدمات تشخیصی، درمانی و پژوهشی حوزه سرطان در منطقه دانست.

در این نشست همچنین روند تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم درمانی از جمله بیمارستان نجف‌زاده اردبیل و بیمارستان ولی‌عصر (عج) مشکین‌شهر مورد بررسی قرار گرفت و بر تأمین اعتبارات لازم برای تسریع در اتمام این پروژه‌ها تأکید شد.