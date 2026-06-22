آیین سنتی علم‌بندی در روستای خورمیز علیای شهرستان مهریز امسال با جلوه‌ای متفاوت برگزار شد؛ آیینی که در آن پرچم جمهوری اسلامی ایران در کنار نماد‌های عزاداری سیدالشهدا (ع) بر علم بسته شد تا پیام وحدت، همدلی و انسجام ملی را به نمایش بگذارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با آغاز مراسم‌های محرم، جمعی از پیرغلامان، جوانان و اهالی روستای خورمیز علیا گرد هم آمدند تا یکی از کهن‌ترین سنت‌های عزاداری این منطقه را برگزار کنند. سنتی که سال‌هاست با عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نسل به نسل منتقل شده و همچنان جایگاه ویژه‌ای در میان مردم دارد.

آنچه آیین امسال را متمایز کرده، استفاده از پرچم جمهوری اسلامی ایران بر روی علم عزاداری بود؛ اقدامی که به گفته اهالی، نمادی از اتحاد مردم و ایستادگی آنان در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های دینی است.

در این مراسم که با نوحه‌خوانی، مرثیه‌سرایی و ذکر مصائب اهل‌بیت (ع) همراه بود، مردم با حضور گسترده خود بار دیگر ارادتشان به ساحت سیدالشهدا (ع) را به نمایش گذاشتند و در کنار آن بر حفظ همبستگی و انسجام ملی تأکید کردند.

اهالی روستا معتقدند همان‌گونه که نهضت عاشورا پیام‌آور آزادگی، مقاومت و وحدت است، پرچم جمهوری اسلامی ایران نیز نماد همدلی و یکپارچگی مردمی است که در همه صحنه‌ها پای ارزش‌های دینی و ملی خود ایستاده‌اند.

قرار است این علم در مراسم و اجتماعات عزاداری روز‌های آینده محرم در میان عزاداران به حرکت درآید و پیام پیوند ناگسستنی فرهنگ عاشورا با وحدت ملی را به نمایش بگذارد.