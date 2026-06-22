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واردات ماهانه طلای چین در ماه مه به بالاترین سطح خود در بیش از دو سال گذشته رسید؛ موضوعی که نشان میدهد اشتیاق بزرگترین خریدار طلای جهان برای خرید این فلز گرانبها، بهرغم فشار بر قیمتها، همچنان به قوت خود باقیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دادههای گمرکی جدید چین نشان میدهد که واردات طلای این کشور در ماه گذشته به حدود ۱۶۳ تُن رسید که بالاترین رقم از مارس ۲۰۲۴ تاکنون محسوب میشود. همچنین حجم واردات در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ به حدود ۶۹۲ تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۶ درصد افزایش نشان میدهد.
سونگ جیانگژِن، پژوهشگر مرکز پژوهش و تحلیل بازار طلا و جواهرات چین (Guangzhou Southern Gold Market Academy) میگوید که تقاضای چین برای شمشهای فیزیکی طلا و همچنین سرمایهگذاری در طرحهای مرتبط با انباشت طلا، از مهمترین مولفههای رشد واردات پکن بوده است. «طرحهای انباشت طلا» به محصولاتی اطلاق میشود که با حداقل سرمایه اولیه به سرمایهگذاران اجازه میدهد که به طور پلکانی و در مبالغ کوچک طلا خریداری کنند.
قیمت طلا از رکورد تاریخی خود در ماه ژانویه، تاکنون حدود ۲۵ درصد کاهش یافته؛ افتی که عمدتاً تحت تاثیر نگرانیهای جهانی درباره تورم ناشی از جنگ خاورمیانه رقم خورده است. خرید گسترده مصرفکنندگان چینی یکی از کاتالیزورهای اصلی جهش شدید قیمتها در ژانویه بود. هرچند از آن زمان تقاضای داخلی تا حدی تعدیل شده است، اما هنوز نشانهای از افت شدید در آن دیده نمیشود.
پکن همچنین از اول ژوئن رویههای گمرکی جدیدی برای صدور مجوز واردات طلا به اجرا گذاشته است که بر اساس آن برخی بانکها با محدودیتهای کمتری برای واردات مواجه خواهند بود. با این حال، به گفته سونگ، شاید این تغییر برخی بانکها را ترغیب کرده باشد تا پیش از آغاز رویه جدید، سهمیههای وارداتی قبلی خود را بهطور کامل مصرف کنند.