

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از ابلاغ هشدار رسمی به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور درباره حمل‌ونقل غیرقانونی جانوران وحشی خبر داد و تأکید کرد: متخلفان مطابق قوانین کشور با پیگرد قضایی و مجازات‌های سنگین مواجه خواهند شد.

حمید ظهرابی با اشاره به ممنوعیت قانونی حمل، نگهداری، خرید، فروش و عرضه جانوران وحشی بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست گفت: این موضوع طی نامه‌ای رسمی به دستگاه‌های مسئول در حوزه حمل‌ونقل ابلاغ شده تا تمهیدات لازم برای پیشگیری از تخلفات در ناوگان ریلی و جاده‌ای اتخاذ شود.

وی با استناد به قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست، شکار و صید و مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: جابه‌جایی هرگونه جانور وحشی زنده یا غیرزنده از طریق ناوگان عمومی بدون مجوز قانونی، تخلف و در بسیاری موارد جرم محسوب می‌شود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست قاچاق حیات‌وحش را یکی از مهم‌ترین تهدید‌های تنوع زیستی کشور دانست و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از زنجیره قاچاق از طریق حمل‌ونقل غیرمجاز انجام می‌شود و شرکت‌های حمل‌ونقل، پایانه‌ها و رانندگان باید نسبت به محموله‌های مشکوک حساسیت ویژه داشته باشند.

ظهرابی با اشاره به پیامد‌های زیست‌محیطی این تخلفات گفت: کاهش جمعیت گونه‌ها، برهم خوردن تعادل اکولوژیک، اختلال در زنجیره غذایی، کاهش تنوع ژنتیکی و انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و حیات‌وحش از جمله تبعات قاچاق و جابه‌جایی غیرقانونی گونه‌های جانوری است.

وی تصریح کرد: علاوه بر ضبط گونه‌های کشف‌شده و وسایل ارتکاب جرم، متخلفان به پرداخت خسارت‌های سنگین محیط‌زیستی محکوم می‌شوند و در برخی گونه‌های در معرض خطر انقراض، میزان جریمه برای هر جانور به صد‌ها میلیون تومان می‌رسد.