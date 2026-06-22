به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رویداد نمایشی «طلوع مقاومت» که با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت از ۲۲ خرداد از کرانه‌های دریای خزر تا سواحل خلیج فارس برگزار شده بود، با اجرای آخرین آثار در محوطه مدرسه شجره طیبه میناب در استان هرمزگان به کار خود پایان داد.

«طلوع مقاومت» اولین رویداد هنری بود که به پاسداشت خون شهدای والامقام مدرسه شجره طیبه میناب در این مدرسه برگزار شد.

در این رویداد بیش از ۴۰ اثر نمایشی، طی ۷۰ نوبت به اجرا در آمد و مردم شهر‌های میزبان به تماشای این آثار نشستند.

آثار اجرا شده در این رویداد، خروجی کارگاه‌های آموزشی «افق مقاومت» در ۹ استان کشور بودند که هر کارگاه یادبود یکی از شهدای گرانقدر و با تدریس مدرسان تئاتر با هدف پرورش خلاقیت هنرجویان برگزار شد.

در روز پایانی اجرا‌های «طلوع مقاومت» در استان هرمزگان نمایش‌های «نذر نیمه‌تمام» به کارگردانی میران سلمانی، «تصعید» به کارگردانی احسان کریم‌آبادی، «تا آخرین موج» به کارگردانی راضیه پودات، «گریه آسمان» به کارگردانی فرشید کریمی و «وطن و تن» به کارگردانی سجاد شنبه‌پور میزبان مخاطبان شدند.

محمد کاظم‌تبار دبیر بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، مصیب داوری معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان، حسن عابدی مدیر بخش افق مقاومت بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، مصطفی کریمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب، محمود قاسمی رئیس بسیج هنرمندان استان هرمزگان، ابوذر احمدی مدیر هنری بسیج هنرمندان استان هرمزگان و عاطفه علیایی معاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میناب در این مراسم حضور داشتند.

آثار منتخب این رویداد هنری در تمامی استان‌ها، پس از ارزیابی توسط ستاد برگزاری جشنواره برای راهیابی به مرحله نهایی بخش سردار آسمانی بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت مورد سنجش قرار می‌گیرند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت با شعار «ایران، صحنه جاودان مقاومت» به دبیری محمد کاظم‌تبار از نیمه دوم سال ۱۴۰۴ تا نیمه اول سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار می‌شود.