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حکومت طالبان اعلام کرد: دعوتنامهای برای حضور در مراسم تشییع پیکر قائد شهید دریافت کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از کابل، علیرضا بیگدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، در دیدار با عبدالواسع، رئیس دفتر نخستوزیر طالبان، دعوتنامه رسمی دولت ایران برای حضور «ملا حسن آخوند» و هیئت همراه او در مراسم تشییع حضرت آیتالله خامنهای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، را تقدیم کرده است.
براساس اطلاعیه طالبان، در این دیدار دو طرف درباره تحولات اخیر ایران و روابط دوجانبه گفتوگو کردهاند.