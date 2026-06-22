به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، از کابل، علیرضا بیگدلی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، در دیدار با عبدالواسع، رئیس دفتر نخست‌وزیر طالبان، دعوت‌نامه رسمی دولت ایران برای حضور «ملا حسن آخوند» و هیئت همراه او در مراسم تشییع حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، را تقدیم کرده است.

براساس اطلاعیه طالبان، در این دیدار دو طرف درباره تحولات اخیر ایران و روابط دوجانبه گفت‌و‌گو کرده‌اند.