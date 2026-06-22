از نقص در سیستم برقرسانی تا فقدان شبکه آب آتشنشانی؛
هشدار شهرداری اراک مبنی بر ایمن نبودن پاساژهای سعادت یک و دو
شهردار بافت تاریخی شهر اراک از صدور اخطارهای متعدد مبنی بر وضعیت نامناسب ایمنی پاساژهای قدیمی سعادت یک و دو خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهردار بافت تاریخی شهر اراک از وضعیت نامناسب ایمنی در پاساژهای سعادت یک و دو خبر داد.
حسین منصوریزاده با اشاره به اینکه این مراکز به دلیل قدمت بالا و تراکم واحدهای تجاری، فاقد استانداردهای ایمنی هستند، گفت: از سال ۱۴۰۲ تاکنون، اخطارهای متعددی پیرو بازدیدهای کارشناسان ایمنی و آتشنشانی شهرداری صادر شده، اما با این حال، تاکنون اقدام مؤثری برای رفع مشکلات انجام نشده است.
او افزود: از مهمترین نواقص میتوان به نبود حسگر نشت گاز و نقص در سیستم برقرسانی، نبود شبکه آب آتشنشانی در این پاساژها اشاره کرد.
منصوریزاده گفت: دپوی پارچههای قابل اشتعال نیز خطر بروز حوادث را افزایش داده همچنین استفاده از ورقهای پلیکربنات در سقف از دیگر مشکلات است که این موضوع تهدیدی برای جان و مال کسبه و شهروندان است.
شهردار بافت تاریخی از مالکان، کسبه و هیئتمدیره خواست هرچه سریعتر برای رفع نواقص اقدام کنند.
او تأکید کرد این موضوع به دستگاه قضایی نیز اعلام شده و در صورت بیتوجهی، پلمپ پاساژها در دستور کار قرار میگیرد.
منصوریزاده همچنین به وضعیت پاساژ ملت در گذر اول بازار هم اشاره و بر لزوم رسیدگی فوری تأکید کرد.