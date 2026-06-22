معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت :در یک سال گذشته با پیگیری سازمان بازرسی در استان قم ۲۰۰ شرکت تولیدی احیا و به چرخه تولید بازگشتند.

احیا و بازگشت به چرخه تولید ۲۰۰ واحد صنعتی قم در یک سال گذشته

احیا و بازگشت به چرخه تولید ۲۰۰ واحد صنعتی قم در یک سال گذشته

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، احمد اسدیان در جریان بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی و بازدید از واحد تولیدی لوازم خانگی گفت :مشکلاتی که تولید کنندگان استان قم با آن روبه رو هستند نیاز به تصمیم گیری در سطح ملی دارد و در مرکز از طریق سازمان بازرسی کشور و سازمان‌های مربوطه این مسائل پیگیری و رفع می‌شود .

معاون تولید سازمان بازرسی کشور در جریان دیدار با تولید کنندگان قمی در اتاق بازرگانی استان در جلسه با تولید کنندگان افزود واحد‌های تولیدی استان قم با مشکلات بیمه‌ای و مالیاتی روبه رو هستند که به دنبال پیگیری استمهال و ایجاد تنفس به واحد‌های تولیدی برای رفع مشکلات کارخانه‌ها هستیم .

وی اضافه کرد در زمینه ارزی هم قرار شد با پیگیری‌ها انجام شده و با هماهنگی بانک مرکزی هر کس صاحب ارزی هست می‌تواند برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی از آن ارز در خارج استفاده نماید و این گام مهمی برای رفع مشکلات واحد‌های صنعتی است.

معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ضرورت پیگیری مسائل و دغدغه‌های تولید کنندگان و رفع مسایل کارخانه‌ها گفت در مورد ارز، موانع صادراتی، گمرکی و امهال تسهیلات بانکی در سازمان بازرسی در دستور کار قرار دارد.