به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محسن شریعتی افزود: برابر مصوبه شورای اسلامی شهر و دستور شهردار مشهد مقدس، با هدف تسهیل در تشرف عزاداران حسینی به حرم مطهر رضوی، خدمات دهی ناوگان اتوبوسرانی در روز‌های تاسوعا و عاشورا در خطوط منتهی و عبوری از حرم مطهر به صورت رایگان ارائه می‌شود.

وی افزود: این خطوط شامل ۸۰۰ – ۸۰۱ – ۸۰۲ – ۸۳۰ – ۸۳۱ – ۸۳۲ – ۸۳۳ - ۱۲ – ۵۰ – ۶۲ – ۸۲ – ۸۶ و ۲۱۰ است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد ادامه داد: تقویت ناوگان خطوط منتهی به حرم مطهر در شب و روز تاسوعا و عاشورا انجام می‌گیرد و از زائران و مجاوران تقاضا می‌شود از ناوگان حمل و نقل عمومی برای تشرف به حرم مطهر استفاده کنند.

شریعتی گفت: به منظور تسهیل در تشرف زائران و مجاوران به حرم مطهر، زمان خاتمه خدمت رسانی ناوگان در خطوط منتهی و عبوری از حرم مطهر، در شب‌های تاسوعا و عاشورا تا ساعت ۲۴ و در صورت نیاز، در شب عاشورا نسبت به افزایش زمان خدمات دهی بر اساس تقاضای سفر در خطوط منتخب اقدام می‌شود.