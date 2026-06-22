به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مربیانی که با ارتقا سطح فنی و علمی دانش فوتبالی خود قرار است پرورش دهنده نسلی نو با مهارت‌های نوین در فوتبال ایران و اصفهان باشند.

فراگیری اصول و مهارت‌های نوین و بروز بین المللی مربیگری فوتبال در همه ابعاد آن از جمله موارد مهمی است که در این دوره، مربیان باید هم به صورت عملی و هم تئوری آن فرا بگیرند.

این دوره فشرده با حضور ۲۵ نفر از مربیان برتر استان اصفهان تا ۸ تیر ادامه خواهد داشت و مربیان پس از کسب نمره قبولی در آزمون نهایی مدرک مربیگری درجه A آسیا را دریافت خواهند کرد.