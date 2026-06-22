در پی ورود یک دستگاه خودروی سواری به داخل چادر عزاداری در منطقه «دیفنس» شهر کراچی پاکستان، ۱۱ نفر زخمی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این حادثه شامگاه گذشته در فضای باز یک حسینیه رخ داد؛ جایی که جمعی از شهروندان برای برگزاری مجلس عزاداری حضور داشتند.

بر اساس گزارش پلیس، خودرو با سرعت بالا از مسیر خود منحرف شد و پس از برخورد با داربست‌ها و پارچه‌های برپا شده در محل، وارد جمع عزاداران شد و چندین نفر را مجروح کرد.

ویدئو‌های منتشر شده از دوربین‌های مداربسته نیز نشان می‌دهد خودرو پس از از دست رفتن کنترل، مستقیماً به داخل محوطه محل برگزاری مراسم وارد شده است.

رئیس پلیس منطقه جنوب کراچی اعلام کرد: راننده خودرو به همراه دو سرنشین دیگر بلافاصله بازداشت شده‌اند و تحقیقات درباره جزئیات حادثه ادامه دارد.

به گفته مقام‌های پلیس، در گزارش اولیه علت حادثه بریدن ترمز خودرو و خارج شدن آن از کنترل راننده عنوان شده است.

مصدومان این حادثه به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و وضعیت آنان تحت مراقبت قرار دارد.

پلیس همچنین اعلام کرده بررسی‌های فنی و تکمیلی برای روشن شدن ابعاد دقیق این حادثه در حال انجام است.