به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این اثر به نویسندگی و کارگردانی لیلا باقری، نویسنده و روزنامه‌نگار و به همت «همشهری محله» ساخته شده است.

مستند «انیستیتو پاستور ایران؛ بالندگی در میانه جنگ و خون» که اندکی پس از حمله هوایی به انیستیتو پاستور ایران تولید شد، با نگاهی به فراز و نشیب‌های این مرکز علمی از جنگ جهانی اول تا تا امروز و جنگ تحمیلی سوم، نقش آن در حفظ سلامت جامعه و تداوم فعالیت در شرایط بحرانی را روایت می‌کند.