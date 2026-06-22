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مستند «انیستیتو پاستور ایران؛ بالندگی در میانه جنگ و خون» با هدف روایت تاریخ و نقشآفرینی یک قرن فعالیت انیستیتو پاستور ایران تولید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این اثر به نویسندگی و کارگردانی لیلا باقری، نویسنده و روزنامهنگار و به همت «همشهری محله» ساخته شده است.
مستند «انیستیتو پاستور ایران؛ بالندگی در میانه جنگ و خون» که اندکی پس از حمله هوایی به انیستیتو پاستور ایران تولید شد، با نگاهی به فراز و نشیبهای این مرکز علمی از جنگ جهانی اول تا تا امروز و جنگ تحمیلی سوم، نقش آن در حفظ سلامت جامعه و تداوم فعالیت در شرایط بحرانی را روایت میکند.