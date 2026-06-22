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فرمانده سپاه تهران بزرگ گفت: در خصوص تعطیلی ۳ روزۀ تهران در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب پیشنهادهایی ارائه دادیم و در صورت تصویب، موضوع رسما اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ عصر دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ در نشست خبری آیین وداع نماز و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران گفت: به لطف خدا بعد از گذشت حدود سه ماه و برگزاری تعداد زیادی جلسات و ارزیابی شرایط ویژگیها و تمام ابعاد مختلف، برگزاری آیین وداع نماز و تشییع حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنهای برنامهریزی شد و این آیین بزرگ در مکانهای اعلامی برگزار میشود.
وی افزود: این آیین بزرگترین رویداد تاریخی ماندگار و تمدنی خواهد بود عنوان کرد: این اجتماع بزرگترین اجتماع ملت ایران و اجتماع بیعت امت اسلام با امام خود است.
فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به زمان برکزاری مراسمهای مربوط به تشییع پیکر رهبری شهید عنوان کرد: مراسم وداع و نماز بر پیکر رهبری شهید در روزهای شنبه و یکشنبه سیزدهم و چهاردهم تیر ماه در مصلای تهران که بارها شاهد حضور رهبری شهید در این مکان بودهایم، برگزار میشود. در روز دوشنبه ۱۵ تیرماه نیز آیین تشییع در تهران برگزار میشود.
سردار حسنزاده در ادامه با اشاره به پیشبینیهای انجام شده در خصوص حضور چند میلیونی دلدادگان امام شهید از داخل کشور و همچنین اعلام آمادگی بسیاری از دلدادگان رهبری شهید از کشورهای دیگر جهت حضور در مراسم تشییع پیکر رهبری در تهران گفت: برگزاری چنین مراسم با عظمتی با حضور گسترده مردم ملاحظات بسیاری دارد. انشاءالله از امروز تا زمان برگزاری مراسم همکاران من در ستاد برگزاری این مراسم از طریق رسانه ملی و سایر رسانهها و شبکههای اجتماعی فضای مجازی به استحضار مردم عزیز خواهند رساند. قطعاً ملاحظات و توصیهها و موضوعات قابل توجهی وجود دارد که مردم عزیزمان اعم از همشهریانمان در تهران و هموطنانی که از سراسر کشور به تهران میآیند باید مورد توجه قرار دهند تا بتوانیم ان شاءالله یک برنامه منظم، حماسی و مملو از افتخار برگزار کنیم.
وی با بیان اینکه «جایگاه استقرار پیکر مطهر امام شهید و خانواده شهید ایشان در حال ایجاد است و تمام مقدمات برای برگزاری مراسم پیشبینی شده است»، با اشاره به گرمای هوای تهران گفت: یکی از موضوعاتی که در خصوص برگزاری مراسمها با آن مواجهیم گرمای هوا است که باید این موضوع را در تمام برنامهریزیها مورد محاسبه قرار دهیم و پیشبینیهای لازم را انجام دهیم.
فرمانده سپاه حضرت محمد (ع) تهران ادامه داد: تمامی دستگاههای خدمات رسان اجرایی مدیریت شهری و ظرفیتهای استان تهران و شهرستانهای استان تهران و همچنین دستگاههای نظامی انتظامی و امنیتی در کنار هم جمع شدهاند تا تمام ظرفیتها را پای کار بیاورند تا امنیت آسایش رفاه زائران و مجاوران تامین شود. آنچه مسلم است این است که چنین برنامه با عظمتی قطعاً فقط با بهرهمندی و بهرهگیری از ظرفیت تمام مردم قابل اجرا است. در این زمینه مجموعهای تحت عنوان ستاد برگزاری آیین وداع نماز و تشییع در تهران حدود یک ماه است که کار خود را آغاز کرده است.
سردار حسنزاده با اشاره به درخواستهای متعدد مردمی برای مشارکت در مراسم تشییع رهبری شهید گفت: هم برگزاری این مراسم با حضور مردم و مشتاقان امام شهید است و هم تمام خدماتی که قرار است ارائه شود باید بر اساس ظرفیتهای مردم عزیزمان به ویژه مردم تهران باشد؛ در همین راستا نیز طی روزهای گذشته درخواستهای مردمی بسیاری برای مشارکت در برگزاری مراسم واصل شدهاست. از مردمی که قصد مشارکت در مراسم را دارند تقاضا میشود از طریق سامانههایی که اطلاع رسانی میشود ثبت نام کنند تا بتوانیم با یک برنامهریزی دقیقتری مراسم را برگزار کنیم.
وی با اشاره به محل برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبری شهید عنوان کرد: بعد از بحث و بررسی گسترده و با نظرسنجیهایی که انجام شد که نتیجه آن حضور گسترده مردم عزیز در این مراسم بود و همچنین بررسی تمام مسیرهای متفاوتی که پیشنهاد شده بود، در آخرین جلسات جمعبندی بر این شد که ما با حضور گسترده مردم، چارهای نداریم جز اینکه مسیرهای مختلفی را در تهران پیش بینی کنیم؛ پیش بینی ما این است که مسیرهایی که پیشنهاد شده بود هر کدام به تنهایی ظرفیت و گسترش لازم را برای حضور میلیونی و و شاید چند ده میلیونی دوستداران امام شهید را ندارد؛ بنابراین مسیر چندگانهای در این خصوص انتخاب شد که حتماً در مراحل بعدی جزئیات به صورت دقیق به سمع و نظر مردم میرسد.
فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: مسیرهای اصلی و تمهیدات بسیاری اندیشیده شده تا این مراسم به یک مراسم تاریخی ماندگار و بینظیر تبدیل شود. از مردم میخواهم که اطلاعات خود را فقط از ستاد برگزاری آیین وداع نماز و تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران در تهران دریافت نمایند. انشاءالله با حضور مردم عزیز شاهد خواهیم بود که این مراسم به بهترین شکل برگزار میشود.
سردار حسنزاده با تاکید بر اینکه از امروز به بعد اطلاع رسانی دقیقتری را خدمت مردم عزیز خواهیم داشت، گفت: برای حضور مردم عزیز سایر شهرها با خودروهای شخصی و وسایل نقلیه عمومی تمهیدات قابل توجهی دیده شده است. در این خصوص قرار شده است که در ورودیهای تهران مجتمعهای خدمات زائر برپا شود تا خودروها و اتوبوسها در این نقاط متوقف شوند و با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی خود را به محل تشییع برسانند.
وی تصریح کرد: طبیعتاً برگزاری چنین مراسم بزرگی با جمعیت انبوه نیازمند تعامل کامل میان همه مردم عزیز و همچنین خادمانی که در این زمینه کار میکنند، است. از ملت شریف ایران تقاضا میکنم که با توجه به برنامههایی که در سطوح مختلفی پیش بینی شده است، توجه کنند. همچنین از مردم میخواهیم که به توصیههایی که برای جلوگیری از گرمازدگی ارائه میشود و همچنین توصیهها در خصوص مسیرهای رسیدن به تهران و رسیدن به مراسم و توصیههای مربوط به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و حضور خانوادگی مردم توجه کنم و با همه دستاندرکاران این مراسم همراهی کنند.
فرمانده سپاه تهران بزرگ در پایان در خصوص تعطیلی تهران روزهای منتهی به مراسم تشییع رهبری شهید گفت: تعطیلی روز مراسم تشییع طبق مصوبه ستاد هماهنگی ملی قطعی است و درباره تهران پیشنهاداتی در خصوص تعطیلی سه روزه را مطرح کردهایم که این موضوع در مجموعه استان تهران به تصویب رسیده است و در صورتی که از سوی ستاد ملی به تایید برسد، اطلاع رسانی خواهد شد.