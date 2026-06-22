کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان رشت در بازرسی از یک قنادی، ۴۰۰ کیلوگرم مواد اولیه تاریخ مصرف‌گذشته را کشف و به دلیل تکرار تخلف، این واحد صنفی را تعطیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: در پی گشت‌های نظارتی کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان رشت از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی این شهرستان، ۴۰۰ کیلوگرم مواد اولیه شیرینی پزی که تاریخ مصرف آن‌ها گذشته و فاسد بود از یک قنادی در شهر رشت کشف و از چرخه مصرف خارج شد.

به دلیل تخلفات بهداشتی مکرر و بی توجهی صاحب این قنادی به اخطار‌ها برای رفع نواقص بهداشتی، کارشناسان این قنادی را تا رفع نواقص، با حکم قانونی تعطیل کردند.

مرکز بهداشت شهرستان رشت با تأکید بر تداوم نظارت‌های بهداشتی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، اعلام کرد: با هرگونه تخلفی که سلامت شهروندان را تهدید کند، مطابق قوانین و مقررات و بدون اغماض برخورد خواهد شد.