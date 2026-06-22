به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برنامه‌های هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در استان مرکزی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی از برگزاری برنامه‌های هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی از اول تا هفتم تیرماه خبر داد و گفت: این هفته فرصتی برای تبیین و یادآوری جنایت‌های آمریکا و عوامل وابسته به آن علیه ملت ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام گودرزی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی، با اشاره به آغاز هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی از اول تیرماه، ابراز داشت: در طول ۴۷ سال گذشته، آمریکا و عوامل وابسته به آن جنایت‌های متعددی را علیه ملت ایران مرتکب شده‌اند که لازم است همواره برای نسل‌های مختلف بازخوانی و تبیین شود.

حجت الاسلام گودرزی با بیان اینکه این هفته همزمان با هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است، گفت: به همین مناسبت برنامه‌های مختلفی در شهرستان‌های استان برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: در روز هفتم تیرماه نیز با حضور هیئت‌های مذهبی، مواکب و دستگاه‌های مختلف برنامه‌های ویژه‌ای اجرا خواهد شد و با هماهنگی‌های انجام شده، میز‌های خدمت قوه قضائیه و دادگستری استان نیز در محل برگزاری مراسم‌ها برای پاسخگویی به مردم فعال خواهند بود.