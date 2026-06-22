معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان بر ضرورت تقویت تعامل بین نهادهای علمی و اجرایی برای دستیابی به توسعه‌ پایدار لرستان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعیدپورعلی در آیین گرامیداشت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران و روز بسیج اساتید، با تحلیلِ ابعادِ مدلِ حکمرانیِ شهید چمران، بر ضرورتِ تغییر رویکرد در نظام آموزش عالی تأکید کرد.

وی اظهار کرد: بازخوانی تجربه زیسته شهید چمران در لبنان، نه مرور یک خاطره تاریخی، بلکه واکاوی یک الگوی معرفتی و نهادساز برای جوامع بحران‌زده است. آنچه چمران را به چهره‌ای ماندگار بدل کرد، توانایی او در برقراری پیوندی هوشمندانه میان دانش تخصصی، سازمان‌دهی اجتماعی و اعتماد عمومی بود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتناعی استانداری لرستان با آسیب‌شناسی شکاف میان دانشگاه و نظام حکمرانی کشور،افزود: یکی از جدی‌ترین چالش‌های ما، وجود فاصله میان فضای آکادمیک و نیازهای ملموس جامعه است. دانشگاه نباید صرفاً به کارخانه تولید نظریه‌های انتزاعی تقلیل یابد، بلکه باید به اتاق فکرِ اصلی برای برون‌رفت از بحران‌های کشور بدل شود.

پورعلی با ارائه یک تفکیک دقیقِ معرفت‌شناختی، بیان داشت: ما باید میان مشکل در ساحتِ اجرا و مسئله در ساحتِ دانشگاه تمایز قائل شویم. مشکل، وضعیتی است که در میدان اجرا رخ می‌دهد، اما مسئله زمانی متولد می‌شود که دانشگاه بتواند آن وضعیت را در قالب‌های علمی صورت‌بندی کرده و برایش راهکارِ اجرایی بیابد.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان در تبیین رسالت اساتید بسیجی خاطرنشان کرد:استاد بسیجیِ ترازِ انقلاب اسلامی، تنها یک مدرسِ دانشگاه نیست، بلکه یک "سیاست‌پژوهِ مسئله‌شناس" است. وی گفت:رسالتِ سترگِ اساتید در شرایط کنونی، ترجمه دانش دانشگاهی به راه‌حل‌های عملیاتی برای گره‌های کورِ حکمرانی است. اگر دانشگاه بتواند مشکلاتِ استان و کشور را به مسائلِ حل‌شدنیِ علمی بدل کند، بی‌تردید به یکی از ارکانِ اصلیِ اقتدار و حکمرانیِ کشور تبدیل خواهد شد.