مدیرکل آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی، با تأکید بر اهمیت تولید محتوای هنری در دیپلماسی فرهنگی، از آغاز پروژه تولید فیلم‌های کوتاه ترویجی و تدوین زیرساخت‌های برندسازی برای صنایع‌دستی اصیل ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نرگس رجایی گفت :برندسازی برای صنایع‌دستی اصیل ایران با هدف حمایت از ثبت جهانی رشته‌های هنری در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) و بهره‌برداری از نشان‌های جغرافیایی بین‌المللی انجام می‌شود.

مدیرکل اداره کل آموزش و ترویج معاونت صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی افزود : این اداره کل با هدف تقویت جایگاه فرهنگی ایران در عرصه‌های بین‌المللی، تمرکز ویژه‌ای بر تولید و پخش محتوا‌های آموزشی و ترویجی قرار داده است.

نرگس رجایی افزود : با توجه به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در رویداد‌ها و مناسبت‌های برون‌مرزی و هفته‌های فرهنگی برگزار شده در سفارتخانه‌های ایران، پخش محتوای باکیفیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از همین رو، پروژه تولید فیلم‌های کوتاه ترویجی برای رشته‌های ثبت شده در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) آغاز شده است.

وی با اشاره به فرآیند ثبت جهانی صنایع‌دستی، از تکمیل مراحل مربوط به «عبای نایین» گفت: با عنایت به گستره جغرافیایی وسیع ایران و تنوع محصولات منحصر‌به‌فرد هر منطقه، اداره کل آموزش و ترویج در قالب برنامه‌های بلندمدت خود، به شناسایی رشته‌ها و محصولات دارای اصالت و پیشینه تاریخی می‌پردازد.

رجایی افزود : این فرآیند شامل مراحل دقیقی است و افزود: ابتدا پژوهش‌های لازم انجام شده، سپس با انتخاب یک تشکل فعال (مردم‌نهاد) از سوی ادارات استانی، پرونده‌ها در سطح ملی در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت می‌شوند. در نهایت، چنانچه محصول با قوانین بین‌المللی مطابقت داشته باشد، پرونده برای ثبت در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ارسال خواهد شد.

افتخارات کنونی؛ ۸ استان پیشرو در نشان جغرافیایی

تاکنون ۸ استان ایران موفق به دریافت این نشان‌های معتبر بین‌المللی شده‌اندکه عبارتند از: - تهران: ابگینه / اصفهان: میناکاری، قلم‌زنی، قلمکار و کاشی هفت‌رنگ / فارس: خاتم و منبت آباده / کرمان: شیرکی پیچ سیرجان / یزد: زیلو میبد / اردبیل: ورنی مغان / کرمانشاه: گلیم هرسین

در راستای تکمیل این زنجیره، اداره کل آموزش و ترویج اقدام به تدوین «شیوه‌نامه بهره‌برداری از گواهی‌نامه‌های بین‌المللی نشان جغرافیایی» کرده است.

این مجموعه هم‌اکنون با تمرکز بر تولید محتوا و تهیه فیلم‌های کوتاه از رشته‌های صنایع‌دستی، در حال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای برندسازی و تعیین استاندارد‌های تولید است تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی بتوانند با استاندارد‌های جهانی در بازار‌های جهانی حضور یابند.