پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران از وجود ۵۳۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده در استان و نیاز ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای اصلاح کامل آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل شرکت شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به وضعیت شبکههای آبرسانی در استان گفت: ۲۵ هزار کیلومتر شبکه توزیع آب در مازندران وجود دارد که از این میزان، حدود ۵۳۰۰ کیلومتر فرسوده است.
برارزاده با بیان اینکه بخشی از اصلاح و نوسازی شبکه با مشارکت خیرین و از محل طرحهای محرومیتزدایی و همچنین اعتبارات قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و منابع شهرستانی انجام شده است، افزود: تاکنون حدود ۳۰۰۰ کیلومتر از شبکههای فرسوده اصلاح شده است.
وی ادامه داد: برای اصلاح کامل ۵۳۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده، بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا شرایط مطلوب در حوزه آبرسانی استان فراهم شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به نقش مشارکتهای مردمی و نهادی تصریح کرد: ورود شوراها و دهیاران، همراهی خیرین از جمله حاج اکبر ابراهیمی به عنوان خیر حوزه آبرسانی کشور، و همچنین حمایت استاندار و فرمانداران، زمینهساز تقویت نگاه توسعهای در این حوزه شده است.
برارزاده تأکید کرد: هدف اصلی، نهادینه شدن رویکرد مشارکتی در توسعه و نوسازی شبکههای آبرسانی در استان مازندران است تا بتوان خدمات پایدارتر و مطمئنتری به مردم ارائه کرد.