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شاه بیت دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان اثری از استاد ولیالله کلامی برای روز هشتم محرم اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ شاه بیت دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان اثری از استاد ولیالله کلامی برای روز هشتم محرم اعلام شد.
در آستانه روز هشتم محرم «یوم العباس» و حرکت دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان، شاهبیت دسته عزاداری حسینیه اعظم اثری از استاد ولیالله کلامی برای روز هشتم محرم اعلام شد.
این نوحه از سوی استاد ولیالله کلامی شاعر زنجانی به زبان ترکی سروده شده است و برایناساس طبق سنوات گذشته عزاداران فردا یک شاهبیت مخصوص را به یاد امام حسین (ع) و شهدای کربلا تکرار خواهند کرد.
متن نوحه به این شرح است:
من سنگر عباسیده همراه حسینم
خونخواه امامم بلی خونخواه حسینم
یالثارات الحسین (ع)
سسله بیلسین عالمیَن
هیهات منا الذلّه»
در محرم امسال به عنوان مطلع نوحه حسینیه اعظم انتخاب شده و در روز هشتم محرم در خیل عظیم عزاداران حسینی خوانده خواهد شد.