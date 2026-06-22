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سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از برنامهریزی برای تأمین ناوگان مورد نیاز، مدیریت تردد مرزی و ارائه خدمات به شرکتکنندگان در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، یزدان خسروی سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان در نشست برنامهریزی تأمین ناوگان اتوبوسی مورد نیاز این مراسم، با اشاره به پیشبینی افزایش حجم تردد از مرزهای خوزستان، گفت: برنامهریزی لازم برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیت ناوگان حملونقل جادهای و ساماندهی سفرها انجام شده است.
وی افزود: با وجود برگزاری مراسم تشییع در شهرهای نجف و کربلا، پیشبینی میشود شمار قابل توجهی از شهروندان عراقی از طریق مرزهای خوزستان تردد کنند؛ از اینرو تمهیدات لازم برای جابهجایی مسافران و مدیریت سفرها در نظر گرفته شده است.
خسروی با اشاره به مدیریت تقاضای سفر ادامه داد: برای جلوگیری از ایجاد تعهدات غیرقابل انجام و استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان در روزهای اوج تردد، پیشفروش بلیت در بازه زمانی مشخصی محدود خواهد شد.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان همچنین از بهکارگیری ظرفیت ناوگان دستگاههای اجرایی، صنایع و شرکتها در کنار ناوگان عمومی خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تسهیل جابهجایی مسافران و افزایش سرعت خدماترسانی انجام میشود.
وی از استقرار شرکتهای مسافربری در مرزهای استان، راهاندازی میز خدمت در پایانههای مسافری و استفاده از ظرفیت رانندگان بازنشسته و دارای سابقه فعالیت در بخش مسافری برای جبران احتمالی کمبود راننده خبر داد.
خسروی در پایان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای اربعین حسینی(ع)، بر ضرورت هماهنگی میان شرکتهای حملونقل، رانندگان و دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: تلاش میشود خدماترسانی به زائران و مسافران در مرزهای خوزستان با آمادگی کامل و بدون مشکل انجام شود.
مراسم تشییع رهبر شهید روزهای ۱۷ و ۱۸ تیرماه در شهرهای کربلا و نجف برگزار خواهد شد.