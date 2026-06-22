طی دو ماه نخست سال جاری میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده در آذربایجان غربی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با رشدی ۶۷ درصدی به بیش از ۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی گفت: میزان استرداد مالیات بر ارزش افزوده در دو ماه نخست سال ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۶۷ درصد افزایش یافته و به بیش از ۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال رسیده است.

جعفر پورمختار در تشریح این خبر افزود: در دو ماه نخست سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۲۹۶ میلیارد ریال مالیات بر ارزش افزوده به مودیان مسترد شده بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری با رشد قابل توجه ۶۷ درصدی به بیش از ۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

پورمختار گفت: اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی در راستای صیانت از حقوق مودیان و تسریع در ارائه خدمات، روند رسیدگی و استرداد مالیات‌ها را با جدیت دنبال می‌کند تا فعالان اقتصادی بتوانند از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده در این بخش بهره‌مند شوند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی همچنین به عملکرد این اداره کل در بخش مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: میزان استرداد مالیات‌های مستقیم در دو ماه نخست سال ۱۴۰۴ نزدیک به ۶۶ میلیارد ریال بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری به بیش از چهار میلیارد ریال رسیده است.

پورمختار با اشاره به عملکرد سالانه این اداره کل در حوزه استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار کرد: مجموع استرداد مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ بیش از سه هزار و ۶۰ میلیارد ریال بود که این میزان در سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۸ درصدی به بیش از چهار هزار و ۲۱۷ میلیارد ریال افزایش یافت.

وی ادامه داد: در بخش مالیات‌های مستقیم نیز در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲ هزار و ۹۷۲ میلیارد ریال مالیات مسترد شده بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴۹۰ میلیارد ریال رسید.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان غربی تاکید کرد: استرداد به‌موقع مالیات‌ها، علاوه بر افزایش رضایتمندی مودیان، نقش موثری در بهبود محیط کسب‌وکار، حمایت از تولید و پشتیبانی از فعالان اقتصادی ایفا می‌کند و این رویکرد با جدیت در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد.