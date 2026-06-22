اسلام‌آباد و شماری از شهر‌های ایالت خیبرپختونخوا در شمال‌غرب پاکستان روز دوشنبه شاهد وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۴ ریشتر بودند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون» مرکز لرزه‌نگاری پاکستان اعلام کرد: این زمین لرزه در عمق ۲۱۵ کیلومتری زمین رخ داده و لرزش آن علاوه بر پایتخت، در «پشاور» مرکز ایالت خیبرپختونخوا و مناطق اطراف نیز احساس شده است.

براساس جزئیات منتشرشده از سوی مرکز زمین لرزه‌نگاری پاکستان، شدت این زمین‌لرزه در مناطق مختلف خیبرپختونخوا و اسلام‌آباد به حدی بود که موجب هراس شهروندان شد و بسیاری از مردم برای حفظ ایمنی خود به فضا‌های باز پناه بردند.

با وجود احساس گسترده این زمین لرزه در چندین شهر، تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی احتمالی منتشر نشده است و مقام‌های محلی نیز از ادامه بررسی وضعیت در مناطق تحت تأثیر خبر داده‌اند.