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مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم از آمادگی کامل فرودگاه بینالمللی قشم برای برقراری مجدد پروازها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، غلامرضا کریمآقایی در جریان بازدید از فرودگاه گفت: در پی هماهنگیهای انجامشده برای بازگشایی فرودگاه، همه سامانههای فرودگاهی مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفته و اقدامات لازم برای آمادهسازی زیرساختها و تجهیزات پروازی انجام شده است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل عوامل فرودگاهی برای ارائه خدمات، افزود: به محض صدور مجوز نهایی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، برنامههای پروازی از فرودگاه قشم از سر گرفته میشود.
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فرودگاه بینالمللی قشم در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا در دو نوبت مورد حمله قرار گرفت که در پی آن بخشی از زیرساختها و تأسیسات فرودگاهی دچار آسیب شد.
عملیات بازسازی و آمادهسازی بخشهای آسیبدیده با سرعت در دستور کار قرار گرفت و اکنون فرودگاه در آستانه بازگشت به چرخه عادی خدماترسانی قرار دارد.