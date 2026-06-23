ساعت کاری تمامی ادارات دولتی و بانک‌های استان سه‌شنبه ۲ تیر، دو ساعت زودتر به پایان می رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری زنجان گفت: به مناسبت برگزاری مراسم عزاداری حسینیه اعظم در هشتم محرم، روز یوم العباس، ساعت کاری همه ادارات دولتی و بانک‌های استان امروز سه‌شنبه ۲ تیر، با دو ساعت زودتر تعطیل خواهد شد.

کاوه حقیقی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری زنجان اظهار داشت: باتوجه‌به برگزاری دسته‌ عزاداری حسینیه اعظم مصادف با یوم العباس در روز‌ هشتم و در راستای بهره‌مندی کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان از فیوضات این مراسم، پایان ساعت کاری همه ادارات دولتی و بانک‌ها در استان سه‌شنبه دوم تیر با دو ساعت زودتر تعطیل خواهد شد.

وی افزود: این اقدام در راستای فراهم‌کردن زمینه حضور عزاداران حسینی در دسته حسینیه اعظم زنجان صورت‌گرفته است.

گفتنی است فردا روز هشتم محرم منتسب به‌روز یوم العباس زنجانی‌هاست که هر ساله با برگزاری مراسم دسته عظیم حسینیه اعظم زنجان، با حضور هزاران عاشق و عزاداری، یکی از بزرگ‌ترین تجمعات مذهبی در کشور و استان زنجان محسوب می‌شود.

این مراسم که با تکبیر و نوحه‌خوانی عزاداران همراه است، نمادی از وفاداری مردم زنجان و تجلی عشق به حضرت ابوالفضل (ع) است.