به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار مشهد امروز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: متوفی یک دختر حدود سیزده ساله اهل استان گلستان بود که به همراه مادر و خواهرش به مشهد آمده بود و حوالی ساعت ۱۷ بعدازظهر پنج شنبه گذشته بیست و هشتم خرداد ماه پس از چند بار استفاده متوالی از یک سرسره آبی، در محوطه داخلی این مجموعه تفریحی دچار مشکل شد.

حسینی افزود: متاسفانه اقدامات امدادی و عملیات احیا برای دختر نوجوان موثر واقع نشد و او جان باخت.

فرماندار مشهد ادامه داد: خانواده متوفی شکایتی از این مجموعه آبی نکرده‌اند و علت دقیق فوت و جزئیات حادثه از سوی پزشکی قانونی در دست بررسی است.

علیزاده، رئیس هیئت مدیره مجموعه موجهای آبی نیز دقایقی پیش در گفتگو با خبر نگار صدا و سیما گفت: این دختر نوجوان که حدود دوازده سال و هشت ماه سن دارد، پس از استفاده از سرسره سقوط آزاد دچار مشکل شد که علت دقیق فوت وی توسط پزشکی قانونی در یک بازه زمانی بیست روزه اعلام خواهد شد.

وی با تاکید براستاندارد بودن همه وسایل موجود در این پارک آبی و اینکه هیچ آسیب فیزیکی در روی بدن مرحومه گزارش نشده است افزود: پزشکی قاونی علت دقیق فوت را اعلام خواهد کرد.