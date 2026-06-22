به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اجتماع بزرگ خادمیاران رضوی شهرستان قائم‌شهر به همت کانون محلی خدمت رضوی وارث‌الاوصیا (ع) ارغوان، همزمان با هفتم محرم و سالروز شهادت حضرت علی‌اصغر (ع) در آستان مقدس امامزاده سید عابدین (ع) این شهرستان برگزار شد.

این مراسم در فضای معنوی و همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، با هدف تعظیم شعائر حسینی و گرامیداشت مقام کوچک‌ترین شهید کربلا برگزار شد و جلوه‌ای از حضور و خدمت خالصانه خادمیاران رضوی را به نمایش گذاشت.

حجت‌الاسلام خانلری امام جمعه شهرستان سیمرغ در این مراسم با تبیین آموزه‌های مکتب عاشورا گفت: مکتب امام حسین (ع)، مکتب مقاومت، ایثار و پایداری است و ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورایی در برابر تمامی توطئه‌ها ایستادگی کرده است.

وی با تأکید بر اینکه عاشورا مدرسه عدالت‌خواهی و مقابله با ظلم است، افزود: هر جا جبهه حق با روحیه استقامت در میدان بوده، پیروزی برای مؤمنان رقم خورده است و ملت ایران نیز ذره‌ای از آرمان‌ها و اعتقادات خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، نوربخش دبیر هیئت خادمیاران رضوی شهرستان قائم‌شهر با قدردانی از مشارکت خادمیاران در برگزاری این اجتماع معنوی گفت: خادمیاران رضوی به تأسی از سیره امام رضا (ع)، مجالس عزای سیدالشهدا (ع) را برپا می‌کنند و هدف از این فعالیت‌ها ترویج فرهنگ رضوی و حسینی در جامعه است.

وی افزود: استمرار این برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در مسیر ولایت، از اهداف اصلی مجموعه خادمیاران رضوی است و امید داریم این مسیر تا زمان ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) ادامه داشته باشد.