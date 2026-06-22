به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در پنجمین جلسه طرح فرزند پروری مثبت در اراک ضمن تشریح نقش والدین در پیشگیری از اعتیاد و ضرورت ایجاد فضای امن در خانواده برای رشد سالم فرزندان به پرسش‌ها و دغدغه‌های شرکت کنندگان در زمینه چالش‌های تربیتی فرزندان برای پیشگیری از اعتیاد پاسخ داده شد.

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مسئولان شهرستان شازند در نشستی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید تبادل نظر کردند: در این نشست بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های شهرستان تأکید شد.

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مدیر کل دامپزشکی استان در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان فراهان از ورود سویه جدید تب برفکی و ایجاد خسارت به صنعت شیر کشور هشدار داد و گفت: برای مهار این بیماری نیاز به عزمی ملی و همراهی دستگاه‌های اجرایی ست.

فتاحی بر تأمین واکسن‌های چندسویه، اطلاع‌رسانی به دامداران، برخورد قانونی با متخلفان و ساماندهی تردد دام‌ها تأکید کرد.

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به مناسبت هفته قوه قضاییه، قضات، کارکنان دادگستری و مسئولان قضایی شهرستان ساوه ضمن گلباران و عطر افشانی گلزار شهدای این شهر با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق و به مقام شامخ فرزندان گلگون کفن میهن ادای احترام کردند.

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