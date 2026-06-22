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نقش والدین در پیشگیری از اعتیاد در پنجمین نشست طرح فرزندپروری مثبت در اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در پنجمین جلسه طرح فرزند پروری مثبت در اراک ضمن تشریح نقش والدین در پیشگیری از اعتیاد و ضرورت ایجاد فضای امن در خانواده برای رشد سالم فرزندان به پرسشها و دغدغههای شرکت کنندگان در زمینه چالشهای تربیتی فرزندان برای پیشگیری از اعتیاد پاسخ داده شد.
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مسئولان شهرستان شازند در نشستی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید تبادل نظر کردند: در این نشست بر ضرورت همکاری و همافزایی تمامی دستگاههای اجرایی و نهادهای شهرستان تأکید شد.
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مدیر کل دامپزشکی استان در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان فراهان از ورود سویه جدید تب برفکی و ایجاد خسارت به صنعت شیر کشور هشدار داد و گفت: برای مهار این بیماری نیاز به عزمی ملی و همراهی دستگاههای اجرایی ست.
فتاحی بر تأمین واکسنهای چندسویه، اطلاعرسانی به دامداران، برخورد قانونی با متخلفان و ساماندهی تردد دامها تأکید کرد.
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به مناسبت هفته قوه قضاییه، قضات، کارکنان دادگستری و مسئولان قضایی شهرستان ساوه ضمن گلباران و عطر افشانی گلزار شهدای این شهر با آرمانهای والای شهدا تجدید میثاق و به مقام شامخ فرزندان گلگون کفن میهن ادای احترام کردند.
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