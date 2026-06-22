قیمت طلا و سکه در بازار مشهد طی امروز نسبت به روز گذشته کمی افزایش یافت.

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵

نرخ طلا، سکه و نقره در بازار مشهد / دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز در بازار مشهد با ۱۳۰ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به ظهر روز گذشته، ۱۶ میلیون و ۹۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید نیز بدون تغییر قیمت به ترتیب ۱۶۳ میلیون تومان و ۱۵۸ میلیون تومان به فروش رسید.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی هم با یک میلیون تومان افزایش، ۸۵ میلیون تومان به فروش رسید.

ربع سکه هم با ۵۰۰ هزار تومان افزایش، ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته شد.

هر گرم نقره عیار ۹۹۵ هم با پنج هزار تومان کاهش قیمت، ۳۶۰ هزار تومان داد و ستد شد.