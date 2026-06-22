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مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر از برداشت ۲۵۰ هکتار گندم در این شهرستان و آغاز خرید تضمینی محصول خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر از برداشت گندم در مزارع این شهرستان خبر داد و گفت: تاکنون حدود ۲۵۰ هکتار از اراضی زیر کشت گندم برداشت شده و این روند همچنان ادامه دارد.
معصومه صفری اوریمی با اشاره به وضعیت تولید در سال زراعی جاری افزود: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی و تلاش کشاورزان، پیشبینی میشود بیش از ۸۰۰ تن گندم از مزارع شهرستان برداشت و به مراکز خرید تحویل داده شود.
وی با بیان اینکه گندم از محصولات راهبردی بخش کشاورزی است، تصریح کرد: مدیریت جهاد کشاورزی در طول سال زراعی با ارائه خدمات فنی، ترویجی و نظارتی در کنار کشاورزان بوده تا محصولی با کیفیت مطلوب تولید شود.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر ادامه داد: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال جاری ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و کشاورزان میتوانند محصول خود را به مراکز خرید تحویل دهند.
صفری اوریمی با اشاره به تسهیل روند خرید گفت: برای تحویل محصول، مرکز خرید در کارخانه آرد دستاس در نظر گرفته شده و کشاورزان میتوانند گندم برداشتشده را به این مرکز تحویل دهند.
وی در پایان از کشاورزان خواست در زمان برداشت و حمل محصول، اصول فنی و بهداشتی را رعایت کنند تا گندم با کیفیت مناسب به مراکز خرید تحویل داده شود و روند خرید تضمینی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.