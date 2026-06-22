به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان،سال‌هاست کارشناسان از ضرورت مدیریت مصرف انرژی سخن می‌گویند، اما حالا قرار است صرفه‌جویی مردم تنها به کاهش مبلغ قبض محدود نشود. بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، صرفه‌جویی انرژی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند.

ایران از جمله کشورهای دارای مصرف بالای انرژی در دنیاست؛ موضوعی که در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل شده است. حالا قانون‌گذار راهکاری جدید برای مشارکت مردم در مدیریت مصرف پیش‌بینی کرده است؛ «گواهی صرفه‌جویی انرژی»:

بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر فرد، خانواده، واحد تجاری یا صنعتی که کمتر از الگوی تعیین‌شده انرژی مصرف کند، می‌تواند میزان صرفه‌جویی خود را ثبت کرده و برای آن گواهی دریافت کند

برای مثال اگر یک خانوار ۱۰۰ کیلووات ساعت کمتر از الگوی مصرف برق استفاده کند، این میزان صرفه‌جویی می‌تواند به عنوان یک دارایی ثبت شده و در آینده به مصرف‌کنندگان دیگر واگذار شود.

به این ترتیب صرفه‌جویی از یک رفتار صرفاً فرهنگی، به یک فعالیت اقتصادی تبدیل می‌شود؛ اقدامی که هم برای مردم منفعت مالی دارد و هم به کاهش ناترازی انرژی کشور کمک می‌کند.

کارشناسان معتقدند اگر این طرح به درستی اجرا شود، صرفه‌جویی انرژی از یک توصیه همیشگی به یک فرصت اقتصادی برای مردم تبدیل خواهد شد؛ فرصتی که می‌تواند هم به کاهش هزینه خانوارها کمک کند و هم بخشی از مشکلات کمبود برق گاز و سوخت را کاهش دهد.