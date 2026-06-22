پس از استعفای کا‌یر استارمر از رهبری حزب حاکم کارگر و به تبع آن نخست وزیر انگلیس وی اعلام کرد بزودی جدول زمانی خروجش را از قدرت اعلام می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، استارمر ماه هاست در پی خلف وعده‌های انتخاباتی، حمایت گسترده از رژیم اسراییل و رسوایی انتصاب افراد مرتبط با شبکه اپستین نزد افکار عمومی منفور شده است و این رویگردانی با از دست دادن ۱۴۹۶ کرسی در انتخابات اخیر تبلور یافت.

پس از اعلام نتایج انتخابات، شمار زیادی از اعضای حزب حاکم کارگر نیز از بیم از دست دادن موقعیت خود و قدرت سیاسی به مخالفان یا دست کم منتقدان وی پیوستند و کناره گیری او را خواستار شدند تا فرد دیگری بتواند قدرت را در دست حزب کارگر نگه دارد و پیروزی چشمگیری اندی برنهام چهره مشهور حزب کارگر در انتخابات میان دوره‌ای، این امکان را بیش از پیش فراهم کرد و او پس از فقط حدود دو سال رهبری حزب کارگر و نخست وزیری انگلیس ناچار به کناره گیری شد.

استارمر ششمین نخست وزیری است که طی ۱۰ سال اخیر در این کشور در پی مجموعه‌ای از خلف وعده‌ها و ناکامی‌ها در حل مشکلات این کشور، اختلافات درون حزبی و رسوایی‌ها ناچار به کناره گیری می‌شود.

استارمر در سخنانی کوتاه برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس گفت از رهبری حزب کارگر کناره‌گیری خواهد کرد و راه را برای رقابت برای تعیین نخست وزیر جدید هموار می‌کند.

بر اساس نظام پارلمانی در انگلیس هر حزبی که بیشترین کرسی‌های مجلس عوام انگلیس را از آن خود کند دولت به او می‌رسد و رهبر حزب اکثریت نخست وزیر این کشور خواهد شد و دومین حزب نیز دولت سایه را تشکیل می‌دهد؛ که اکنون نزد حزب محافظه کار به رهبری کمی بیدنوک است.

استارمر افزود: پذیرفته است که در بهترین موقعیت برای رهبری حزب کارگر در انتخابات عمومی بعدی قرار ندارد و تصمیم خود برای کناره‌گیری را به پادشاه اطلاع داده است.

استار گفت: از هیئت مدیره‌ی حزب کارگر خواسته است تا جدول زمانی برای جایگزینی او تعیین کند، به این صورت که معرفی نامزد‌ها از ۹ ژوئیه آغاز و تا تعطیلات تابستانی در ۱۶ ژوئیه پایان یابد.

وی با تاکید بر اینکه تا زمان پایان رقابت برای رهبری جدید حزب کارگر به عنوان نخست وزیر باقی خواهد ماندافزود: اگر رقابتی وجود داشته باشد، رهبر جدیدی قبل از بازگشایی پارلمان در ماه سپتامبر منصوب خواهد شد و او «هر کاری» که بتواند انجام خواهد داد تا انتقال «منظم» قدرت تضمین شود.