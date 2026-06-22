به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ماموران آگاهی بندرانزلی در پی دریافت خبری مبنی بر احتکار مقدار قابل توجهی سیمان در داخل یک واحد صنفی، پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام شدند.

ماموران پلیس در بازرسی از این واحد صنفی ۵۸ تن سیمان و پودر خاک سنگ احتکار شده بدون ثبت در سامانه جامع انبار‌ها را کشف و ضبط کردند.

کارشناسان ارزش کالای کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

متهم ۵۷ ساله، با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.