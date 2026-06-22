آموزشهای دفاعی برای نسل جوان و نوجوان؛
آموزش کار با سلاح در اجتماعات مردمی شهر شازند
مردم شهر شازند با حضور در اجتماعات شبانه، از آموزش کار با سلاح بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با برگزاری اجتماعات شبانه در میادین شهرستان شازند، دورههای آموزش سلاح با هدف ارتقای آمادگی عمومی، بازآموزی رزمندگان و انتقال آموزشهای دفاعی به نسل جوان و نوجوان در میادین شهر شازند برگزار شد.
سرهنگ وحید هاشمی فرمانده سپاه ناحیه شازند گفت: دورههای آموزشی با حضور مردم و همراه با اشتیاقی که در اجتماعات شبانه نشان میدهند جهت افزایش انسجام و باز آموزی رزمندگان و پیشکسوتان عزیز ما برگزار شد و در واقع آموزش به نوجوانانی است که رزمندگان این شبهای جبهه مقاومت هستند.
او افزود: یکی از اهداف این آموزشهای سلاح در پایگاههای بسیج میدانی بعثت مردم شازند آموزش عمومی برای همه مردم جهت ارتقای آمادگی در مواجهه با تهدیدات احتمالی دشمن است.
فرمانده سپاه ناحیه شازند گفت: آموزش کار با سلاح همواره یکی از مطالبات مردم بوده است که ناحیه مقاومت بسیج شهرستان شازند با حضور مربیان مجرب آن را انجام داده است.