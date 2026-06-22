استاندار اردبیل در دیدار با فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، ضمن مطرح کردن مطالبات کلیدی استان خواستار تأمین منابع مالی برای توسعه زیرساخت‌های راه، تکمیل طرح‌های نهضت ملی مسکن و ارتقای خدمات حمل‌ونقل ریلی شد.

پیگیری توسعه زیرساخت‌های راه، مسکن و حمل‌ونقل ریلی

پیگیری توسعه زیرساخت‌های راه، مسکن و حمل‌ونقل ریلی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، در این نشست که با هدف بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای استان برگزار شد، طرفین درباره تأمین اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های مواصلاتی و مسکن در استان اردبیل تبادل نظر کردند.

امامی یگانه بر لزوم تخصیص اعتبار جهت تأمین ماشین‌آلات راهداری و اجرای طرح‌های بهسازی، نگهداری و ارتقای کیفیت راه‌ها، تأمین اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های طرح نهضت ملی مسکن در استانتأکید کرد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت افزایش تعداد واگن‌های اختصاص‌یافته به مسیر اردبیل، خواستار اختصاص قطارهایی با نرخ‌های اقتصادی و مقرون‌به‌صرفه شد تا بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ریلی افزایش یابد.

استاندار اردبیل خواستار حمایت وزارت راه و شهرسازی در تأمین تجهیزات لازم جهت خدمات‌رسانی مطلوب به شهروندان شد.