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قاچاقچی ۲۰ تن چوب در سرایان به احیای ۲۵ هکتار جنگل تاغ محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرپرست ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از صدور حکم احیای ۲۵ هکتار از جنگلهای تاغ منطقه سهقلعه برای متهم پرونده قاچاق ۲۰ تن چوب در شهرستان سرایان خبر داد و این اقدام را نمونهای از اجرای عدالت سبزدر حوزه حفاظت از منابع طبیعی دانست.
مهدی کرباسچی گفت: دادگاه با استناد به ماده ۱۶ آییننامه اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، متهم این پرونده را علاوه بر پرداخت ۱۳۵ میلیون ریال جزای نقدی، به اجرای طرح احیای ۲۵ هکتار از جنگلهای تاغ منطقه سهقلعه محکوم کرده است.
وی افزود: استفاده از مجازاتهای تکمیلی در پروندههای مرتبط با تخریب منابع طبیعی، علاوه بر ایجاد بازدارندگی، نقش مؤثری در جبران خسارتهای وارد شده به عرصههای طبیعی دارد.
سرپرست ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت جنگلهای تاغ در مناطق بیابانی اظهار کرد: این گونه گیاهی نقش مهمی در تثبیت خاک، کاهش فرسایش بادی، جلوگیری از حرکت شنهای روان و مقابله با بیابانزایی دارد.
کرباسچی صدور این رأی را نمونهای از رویکرد «عدالت سبز» دانست و گفت: در این شیوه، متخلف علاوه بر تحمل مجازات قانونی، در فرآیند احیا و بازسازی طبیعت نیز مشارکت داده میشود.
وی تأکید کرد: منابع طبیعی استان با همکاری دستگاه قضایی، مقابله با قاچاق چوب و صیانت از عرصههای طبیعی را با جدیت دنبال خواهد کرد.