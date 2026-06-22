در جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی حمل‌ونقل و ایمنی راه‌های استان کردستان، مهم‌ترین مسائل حوزه ایمنی راه‌ها، حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بررسی ایمنی حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کردستان

بررسی ایمنی حمل و نقل جاده‌ای و ریلی کردستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، دومین جلسه کمیسیون مدیریت اجرایی حمل‌ونقل و ایمنی راه‌های استان برگزار شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در این جلسه با بیان اینکه بیشترین تصادفات و تلفات جاده‌ای استان در محور‌های برون‌شهری و روستایی رخ می‌دهد، بر ضرورت تشدید اقدامات ایمنی در آستانه سفر‌های تابستانی و حضور زائران اربعین حسینی تأکید کرد.

حبیبی گفت: در حال حاضر ۸ قطعه از مجموع ۹ قطعه پروژه کریدور شمال‌غرب ـ جنوب‌غرب کشور در محدوده استان فعال است و در صورت تخصیص مناسب اعتبارات، حدود ۱۸ تا ۲۰ کیلومتر از آن تا پایان سال جاری در نقاط مختلف استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی همچنین از انتقال بخشی از ظرفیت باری استان به شبکه ریلی با هدف افزایش ایمنی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تقویت نقش اقتصادی استان خبر داد.

در این جلسه، حسینی معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کردستان نیز بر لزوم تسهیل گری احداثی مجتمع‌های رفاهی و خدماتی بین‌راهی با توجه به استقبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی شد.

رئیس پلیس راه‌های استان هم در این جلسه خواستار تعیین و جانمایی مناسب محل استقرار موکب‌ها پیش از آغاز موج سفر‌های اربعین با رعایت الزامات ایمنی شد.

مسدود سازی دوربرگردان‌های غیرمجاز در محور سنندج ـ همدان همزمان با فصل برداشت محصولات کشاورزی و لزوم ایمن‌سازی محور دزج به سنقر از دیگر مطالبی بود که سرهنگ عبدالملکی به آن پرداخت.