یکی از مؤلفه‌های کلیدی در اندیشه و سیره مقام معظم رهبری، مسئله «دشمن‌شناسی» است. از منظر ایشان، شناخت دقیق دشمن و درک علل خصومت‌ها با جمهوری اسلامی ایران، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای تداوم عزت و پیشرفت انقلاب است.

به گزارش گروه تاریخ و امام و رهبری خبرگزاری صدا و سیما، این نگاه راهبردی ایشان، به هیچ عنوان به معنای غفلت از کاستی‌ها و مشکلات درونی نیست؛ چرا که همزمان با تأکید بر رصد دشمن، همواره بر لزوم خودسازی و توجه به «نفس» به عنوان بزرگ‌ترین دشمن انسان تأکید داشتند.

با این حال، غفلت از دشمن بیرونی نیز به همان اندازه خطرناک است، زیرا بصیرت یعنی بدانیم با چه کسی مواجه هستیم و در صورت بی‌توجهی به نقشه‌ها و ماهیت او، آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهیم دید.

ریشه‌های خصومت و ماهیت دشمن

رهبر انقلاب، علت اصلی دشمنی مستکبران با اسلام و انقلاب اسلامی را «بیداری‌بخشی» این مکتب به ملت‌ها می‌دانند. ایشان تأکید می‌کنند که انقلاب اسلامی، حرکتی عظیم برای رهایی از دو ذلت بزرگِ «وابستگی» و «عقب‌ماندگی» بود.

طبیعی است کسانی که از این دو وضعیت بهره‌مند می‌شدند، در برابر خیزش ملت ایران بایستند. این دشمنی نه ساخته‌ی ذهن ما، بلکه واکنشی است از سوی جبهه استکبار در برابر احقاق حقوق ملت. در رأس این صف‌بندی، دولت آمریکا قرار دارد که ایشان با برشمردن ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری سران این کشور از جمله دروغ‌گویی، طمع‌ورزی، بی‌رحمی و تروریسم، آن را خبیث‌ترین دشمن ملت ایران معرفی می‌کنند.

نقشه‌ها و راهبرد‌های دشمن

دشمنان انقلاب، چه در قالب سیستم‌های اطلاعاتی و چه در جبهه رسانه‌ای، مدام در حال توطئه و هم‌افزایی علیه ایران هستند. هدف نهایی آنها ایجاد وضعیت‌های بحرانی مشابه سوریه یا یمن در ایران است؛ هدفی که البته در سایه هوشیاری ملت، به شکست انجامیده است. یکی از مهم‌ترین میدان‌های نبرد، نسل جوان کشور است.

هدف اصلی دشمن در این عرصه، سست کردن اعتقادات، ترویج ناامیدی، بی‌انگیزگی، تنبلی و آلوده کردن جوانان به شهوات و اعتیاد است تا در نهایت «شکنندگی» جامعه را رقم بزند.

بصیرت و پادزهر در برابر توطئه‌ها

مقام معظم رهبری بار‌ها نسبت به پدیده «انکار دشمن» هشدار داده‌اند. ایشان معتقدند کسانی که با واژگانی مانند «توهم توطئه»، اصل وجود دشمن را زیر سؤال می‌برند، خود در حال اجرای بخشی از نقشه‌ی دشمن برای کاهش حساسیت‌های جامعه هستند.

بصیرت، پادزهر این غفلت است. هنر واقعی آن است که دقیقاً بدانیم دشمن در کدام نقطه تمرکز کرده، نقشه‌هایش چیست و چگونه می‌توان آن را خنثی کرد. ایشان بر لزوم ایجاد «حساسیت» در برابر هر حرکت دشمن تأکید دارند؛ همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس، کوچک‌ترین جابه‌جایی دشمن به‌دقت تحلیل می‌شد. راه مقابله، «وادادگی» نیست؛ بلکه ایستادگی، طراحی دقیق و پرهیز از اعتماد به دشمنی است که ذاتِ نظام سلطه‌اش با ماهیت جمهوری اسلامی در تضاد بنیادین قرار دارد.

به بیان ایشان، اگر ملت ایران دشمن را به درستی بشناسد و در کلام و عمل خود به نقشه‌های او کمک نکند، دشمن با وجود تمام خباثت‌ها، «هیچ غلطی نمی‌تواند بکند».

پژوهشگر و نویسنده: طیبه السادات حسینی