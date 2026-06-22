به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، امام جمعه همدان در مراسم یوم العطش در همدان با اشاره به ایستادگی مردم در صد و ده شب گذشته گفت: انصافاً شما مردم صاحب دغدغه‌های بزرگید، صد و ده شب ثابت کردید این کشور اگر گفته ما اهل کوفه نیستیم، صادقانه گفته است

آیت الله شعبانی موثقی با تأکید بر نقش مردم در زنده نگه داشتن پرچم امام حسین (ع) اظهار داشت: به حق نشان دادید که صاحب دغدغه‌های بزرگ هستید.

وی در ادامه با اشاره به فرمایش رهبری و امام حسین (ع) خاطرنشان کرد: رهبر فرمودند «مثل من باشید» یعنی شما‌ها مثل حسین بن علی، صاحب همت‌های بلند و اراده‌های بزرگید. این افتخار دارد که من و امثال بنده باید به وجود شما مردان افتخار کنیم.

شعبانی موثقی همچنین به تأثیر این روحیه در عرصه دیپلماسی اشاره کرد و گفت: مسئولین باید سرشان را بلند کنند در دنیا با افتخار بگویند ما از جانب یک ملت بزرگ حرف می‌زنیم. کاری که الان دستگاه دیپلماسی ما انجام می‌دهد؛ با قدرت، با شجاعت و با صلابت مذاکره می‌کند.

مصادف با هفتم ماه محرم و همزمان با برگزاری مراسم «میعاد پرچمداران حسینی» مراسم (یوم‌العطش) با حضور پر شور مردم دارالمومنین همدان و در میدان امام خمینی این شهر برگزار شد.