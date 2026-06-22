ادامه نقض تفاهم پایان جنگ ایران و آمریکا از سوی رژیم صهیونیستی

با وجود اینکه ایران و آمریکا طی تفاهمی به پایان جنگ رضایت داده اندو یکی از شرط‌های اصلی این تفاهم پایان درگیری‌ها در تمام جبهه‌ها عنوان شده است، اما کماکان رژیم صهیونیستی به حملات و تهدیدات خود علیه لبنان ادامه می‌دهد.