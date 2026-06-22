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ادامه نقض تفاهم پایان جنگ ایران و آمریکا از سوی رژیم صهیونیستی

با وجود اینکه ایران و آمریکا طی تفاهمی به پایان جنگ رضایت داده اندو یکی از شرط‌های اصلی این تفاهم پایان درگیری‌ها در تمام جبهه‌ها عنوان شده است، اما کماکان رژیم صهیونیستی به حملات و تهدیدات خود علیه لبنان ادامه می‌دهد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۱- ۱۹:۰۰
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برچسب ها: تفاهم ایران ، جنگ لبنان ، رژیم صهیونیستی
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